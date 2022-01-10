2022-01-10 17:34:50
Σε ανακοίνωση η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναφέρει:
"ΛOΓΩ KINHTOΠOIHΣHΣ TΩN MHXANOΔHΓΩN, OΠΩΣ ENHMEPΩΣE TO ΣΩMATEIO ΠOY EKΠPOΣΩΠEI TO ΠPOΣΩΠIKO EΛΞHΣ AMAΞOΣTOIXIΩN TOY ΠPOΣΩΠIKOY EΛΞHΣ AMAΞOΣTOIXIΩN (ΠEΠE), ΣTIΣ 13 IANOYAPIOY 2022, TA ΔPOMOΛOΓIA ΣTO TMHMA ΓPAMMHΣ ΘEΣΣAΛONIKH – ΦΛΩPINA – ΘEΣΣAΛONIKH, ΘA ΠPAΓMATOΠOIOYNTAI MONO ΣTO TMHMA ΘEΣΣAΛONIKH – EΔEΣΣA".
sidirodromikanea.blogspot.com
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