2022-01-10 17:34:50
Φωτογραφία για ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Την Πέμπτη μέχρι την Έδεσσα το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη για Φλώρινα
Σε ανακοίνωση η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναφέρει:

"ΛOΓΩ KINHTOΠOIHΣHΣ TΩN MHXANOΔHΓΩN, OΠΩΣ ENHMEPΩΣE TO ΣΩMATEIO ΠOY EKΠPOΣΩΠEI TO ΠPOΣΩΠIKO EΛΞHΣ AMAΞOΣTOIXIΩN TOY ΠPOΣΩΠIKOY EΛΞHΣ AMAΞOΣTOIXIΩN (ΠEΠE), ΣTIΣ 13 IANOYAPIOY 2022, TA ΔPOMOΛOΓIA ΣTO TMHMA ΓPAMMHΣ ΘEΣΣAΛONIKH – ΦΛΩPINA – ΘEΣΣAΛONIKH, ΘA ΠPAΓMATOΠOIOYNTAI MONO ΣTO TMHMA ΘEΣΣAΛONIKH – EΔEΣΣA".

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