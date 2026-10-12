2026-10-12 17:21:36
Φωτογραφία για Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου στη Γραμμή 1.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεκατέσσερις ανακατασκευασμένοι συρμοί στον ΗλεκτρικόΤην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αθήνας έθεσε ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποίησε το μεσημέρι δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου στη Γραμμή 1, που τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα.Ο sidirodromikanea
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