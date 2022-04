Η κρίσιμη φάση των Chair Challenge έφτασε στο X Factor και στόχος είναι να αναζητηθεί το επόμενο μεγάλο ταλέντο της μουσικής σκηνής. H Ναταλία Κόρβινγκτον ήταν η πρώτη διαγωνιζόμενη που διεκδίκησε την καρέκλα για να βρεθεί στην ομάδα της Μαρίζας Ρίζου, που απόψε πρέπει να διαμορφώσει την ομάδα της για τα live. Η παίκτρια αποφάσισε να ακολουθήσει τα χνάρια της Μαρίζας Ρίζου βγαίνοντας… ξυπόλητη στην σκηνή.

«Θέλω να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους υπολοίπους που μας επέτρεψε να είμαστε στα live ξυπόλητοι» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Μαρίζα Ρίζου άνοιξε το δρόμο για όλους. «Αυτό είναι ζαβολιά» σημείωσε ο Χρήστος Μάστορας, με τη Μαρίζα Ρίζου να τονίζει ότι είναι ευτυχισμένη και χαρούμενη για αυτό που είδε.

Η Ναταλία μάγεψε με την ερμηνεία της τραγουδώντας το Read All About it και πήρε εύκολα την πρώτη καρέκλα. Όμως αυτό δε σημαίνει ότι είναι ασφαλής για τη συνέχεια.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM