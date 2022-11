2022-11-14 15:00:07

Η Φαίη Σκορδά απάντησε πρώτη φορά για το The Voice και για το αν θα αναλάβει τα ηνία της παρουσίασης του σόου, όταν φύγει ο Γιώργος Λιανός για το All Star Survivor.



«Θα σε δούμε στο The Voice;» ρώτησε την παρουσιάστρια η Έλενα Χριστοπούλου, με τη Φαίη Σκορδά να δηλώνει on air:



«Επίσημη κουβέντα δεν έχει γίνει. Τι να κάνω; Κι εμείς λέμε για άλλους. Το θέμα της διάψευσης είναι πάρα πολύ σχετικό. (…) Μία συζήτηση έχει γίνει, επίσημη κουβέντα δεν έχει γίνει. Δεν ξέρω τι έκαναν και αυτά τα θέματα είναι θέματα καναλιού και πρέπει να σεβόμαστε τα κανάλια» είπε η παρουσιάστρια του «Πρωινού μας».



Συνεπώς, η Φαίη Σκορδά, σύμφωνα με όσα είπε, δεν έχει υπογράψει για την παρουσίαση του The Voice στον ΣΚΑΪ.



Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM αυτό θεωρείται σχεδόν τελειωμένο Πηγή: TVNEA.COM

