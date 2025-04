Το ξεκαθάρισμα στις αιτήσεις επιδότησης που έγιναν κατά το παρελθόν προς το ΕΚΟΜΕ, επί υπουργίας Κυριάκου Πιερρακάκη, άρχισε το ΕΚΚΟΜΕΔ υπό τον Λεωνίδα Χριστόπουλο. Σειρές του Alpha και του Mega έχουν ενταχθεί στο σύστημα για να μπουν στο καθεστώς χρηματοδότησης του ν. 4487/2017, όπως η μεγάλη συμπαραγωγή «Μεγάλη Χίμαιρα», στην οποία συμμετέχει και η ΕΡΤ. Αιτήσεις από εταιρείες όπως η Foss Productions και οι Αργοναύτες έχουν λάβει έγκριση.Στα αξιοσημείωτα είναι πως οι ξένες παραγωγές έχουν συγκεντρώσει σημαντικά ποσά, χωρίς να έχουν βρει διεθνή διανομή, ενώ και ελληνικές σειρές που δεν έχουν καμία τύχη στο εξωτερικό επιδοτούνται με σημαντικά ποσά, τη στιγμή που εκκρεμεί η επιδότηση του έβδομου κύκλου των «Οικογενειακών Ιστοριών» του Alpha, σε παραγωγή Green Pixel. Τα δεδομένα έχουν ως εξής:– Το «House of David», της The House of David ΙΚΕ, έχει σύνολο επιλέξιμων δαπανών 27.750.592 ευρώ και η δημόσια δαπάνη θα είναι 11.100.236 ευρώ. Το «House of David» είναι μια παραγωγή της The Wonder Project και της Amazon MGM Studios σε συνεργασία με τις Nomadic Pictures, Αργοναύτες από την Ελλάδα, Kingdom Story Company και Lionsgate Television.– Η ταινία «Tin Soldiers», της Tin Soldiers Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, έχει επιλέξιμες δαπάνες 21.769.637,90 ευρώ και η δημόσια επιδότηση θα είναι 10.727.141,36 ευρώ.– Ο προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών της σειράς 6 επεισοδίων «The assassin» (πρώην «The Hermit») ανέρχεται σε 16.305.945,50 ευρώ και η δημόσια δαπάνη σε 6.522.378,19 ευρώ, με φορέα υλοποίησης την FA.HE. Μονοπρόσωπη ΑΕ.– Η σειρά κινουμένων σχεδίων «Heroes in training» έχει προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 6.542.460 ευρώ και η επιδότηση θα ανέλθει σε 2.616.984 ευρώ.– Η σειρά «Grand Hotel» (150 επεισόδια), σε παραγωγή της Ι.Κ. Καραγιάννης, του ΑΝΤΕΝΝΑ TV έχει προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 6.618.000 ευρώ και η δημόσια δαπάνη θα είναι 2.647.200 ευρώ.– Η σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» (120 επεισόδια), της Foss Productions, για λογαριασμό του Alpha, έχει προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 6.336.000 ευρώ και θα λάβει επιδότηση 2.534.400 ευρώ.– Η νέα σειρά του Alpha «Πόρτο Λεόνε» (60 επεισόδια), της εταιρείας Αργοναύτες, έχει σύνολο επιλέξιμων δαπανών 4.330.00 ευρώ και θα λάβει επιδότηση 1.728.000 ευρώ.– Η διεθνής συμπαραγωγή των ΕΡΤ, Foss Productions, Beta Films, MomPracem Film, Boo Productions «Η Μεγάλη Χίμαιρα» (6 επεισοδίων) έχει συνολικό προϋπολογισμό 6.000.000 ευρώ, με το ποσό των επιλέξιμων δαπανών να ανέρχεται σε 4.800.569 ευρώ και τη συνολική δημόσια δαπάνη μέσω του ΕΚΚΟΜΕΔ σε 1.920.227 ευρώ.– Η σειρά του Mega «Έχω παιδιά», σε παραγωγή της εταιρείας Αργοναύτες, έχει προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 2.383.072 ευρώ και η δημόσια δαπάνη θα ανέλθει στα 952.828,80 ευρώ.– Η τηλεοπτική σειρά «Φόνοι στο καμπαναριό – Β’ Κύκλος» (12 επεισόδια), σε παραγωγή της Φιλμική ΑΕ, έχει προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 1.356.880 ευρώ και η δημόσια δαπάνη θα ανέλθει σε 542.75 ευρώ.– Η ταινία μυθοπλασίας «Sisters», σε παραγωγή της εταιρείας Φιλμική ΑΕ, έχει σύνολο επιλέξιμων δαπανών 1.455.904 ευρώ και η δημόσια δαπάνη θα ανέλθει στα 582.361,60 ευρώ.– Η ταινία μυθοπλασίας «Animal» έχει προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών 1.149.155 ευρώ και θα λάβει επιδότηση 459.662 ευρώ.– Η σειρά του ΑΝΤ1 «Στα τέσσερα» έχει επιλέξιμες δαπάνες 562.049 ευρώ και η δημόσια δαπάνη θα ανέλθει στα 224.919 ευρώ.Πηγή: typologiesΠηγή: tvnea.com