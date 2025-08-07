2025-08-07 11:27:00
Ίδρυμα Ευγενίδου / Eugenides Foundation
Σαν σήμερα, πριν τρία χρόνια, έφυγε από κοντά μας ο άνθρωπος που μας έμαθε να κοιτάμε τα άστρα.
Ο Διονύσης Σιμόπουλος έλεγε «Πάντα να κοιτάτε ψηλά. Εκεί όπου γεννιούνται τα άστρα, κι ίσως και τα όνειρα»
Για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν το κατώφλι του Πλανηταρίου, ήταν ο Δάσκαλος. Κι αυτά τα παιδιά, χρόνια μετά, επέστρεφαν ως ενήλικες, μόνο και μόνο για να του πουν ένα «ευχαριστώ».
Γιατί αυτό που είχε σημασία ήταν η ώθηση. Η σπίθα. Η φλόγα της περιέργειας, σαν διαστημόπλοιο που ξεφεύγει απ’ την ατμόσφαιρα για να χαθεί στο άγνωστο, αναζητώντας απαντήσεις.
Ο Διονύσης Σιμόπουλος έκανε την επιστήμη να μιλά πιο απλά ελληνικά. Με απλότητα, φαντασία και φως.
Σ’ ευχαριστούμε, Διονύση Σιμόπουλε.
Η φωνή σου συνεχίζει το ταξίδι της, εκεί ψηλά — ανάμεσα στ’ αστέρια.
tinanantsou.blogspot.gr
tinanantsou.blogspot.gr
