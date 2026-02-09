





Οριστικά στο τέλος της διαδρομής της οδηγείται η καθημερινή δραματική σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς», καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της RealLife της Real News, δεν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος επεισοδίων.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής ανανέωσης που σχεδιάζει ο σταθμός για τη βραδινή του ζώνη την επόμενη σεζόν, με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση της μυθοπλασίας. Παρά τη θετική πορεία της σειράς στους πίνακες τηλεθέασης, τόσο ο ALPHA όσο και η εταιρεία παραγωγής Pedio Production επέλεξαν να ολοκληρώσουν την ιστορία στο τέλος της φετινής σεζόν.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα της RealLife, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε ο σεβασμός στο πρωτότυπο τουρκικό σίριαλ Siyah Kalp, στο οποίο βασίζεται η σειρά, καθώς το σενάριο δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω εξέλιξη των χαρακτήρων.

Την ίδια ώρα, τον Ιούνιο ρίχνει αυλαία και ο «Άγιος Έρωτας», με τον ALPHA να προετοιμάζει ήδη τη διάδοχη κατάσταση. Τη θέση του αναμένεται να πάρει η νέα καθημερινή δραματική σειρά «Η ζωή στα χέρια σου», μια μεγάλη παραγωγή της Prima Visione, με υψηλό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ και έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Παράλληλα, η Pedio Production βρίσκεται σε συζητήσεις για ακόμη μία νέα δραματική σειρά, επίσης βασισμένη σε τουρκικό format, η οποία προορίζεται για τη ζώνη των 20:00, ενισχύοντας περαιτέρω το καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού.

Πηγή: tvnea.com