2025-08-07 13:20:05

Η επαρχία Χουμπέι της κεντρικής Κίνας εγκαινίασε την Τετάρτη τον δεύτερο εμπορευματικό τερματικό σταθμό για τις υπηρεσίες εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης (Κεντρικής Ασίας), με ένα εμπορευματικό τρένο φορτωμένο με ανταλλακτικά αυτοκινήτων να αναχωρεί από τον σταθμό Xianglushan με προορισμό το Καζακστάν.china.org.cn/Ο νεοσύστατος σταθμός στην Γουχάν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι, sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ