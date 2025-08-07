Αστακός 6.8.2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟ Δήμος Ξηρομέρου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Χοβολιωτών, διενεργούν δωρεάν Κοινωνικό Ιατρείο ρευματολογικών – μυοσκελετικών παθήσεων, με τον ειδικό ρευματολόγο – «ορθοπεδικό –Παθολόγο» Δρ. Δημήτριο Γουλέ. Το ιατρείο θα λειτουργήσει μεταξύ 9.30 – 11.30 π.μ. ως εξής:ΑΣΤΑΚΟΣ (Πνευματικό κέντρο Εκκλησίας )Ραντεβού: 6934504319 | ΔΕΥΤΕΡΑ 19/08/2025MAΧΑΙΡΑ ραντεβού τηλεφωνικά 6934504319ΜΠΑΜΠΙΝΗ ραντεβού τηλεφωνικά 6934504319ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ (Δημοτικό Σχολείο)Ραντεβού: 6934504319 | ΤΡΙΤΗ 11/08/2025ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ (Κοινοτικό Γραφείο - Ιατρείο)Ραντεβού: 6934504319 | ΤΕΤΑΡΤΗ 13/08/2023ΜΥΤΙΚΑΣ (Κ.Υ. Μύτικα)Ραντεβού: 6934504319 | ΠΕΜΠΤΗ 18/08/2025Για επιπλέον πληροφορίες και ραντεβού τηλεφωνήστε στο:6934504319 – Γ. Βασίλας, Πρόεδρος ΧοβολιωτώνΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ