Δωρεάν Κοινωνικό Ιατρείο ρευματολογικών – μυοσκελετικών παθήσεων, με τον ειδικό ρευματολόγο – «ορθοπεδικό –Παθολόγο» Δρ. Δημήτριο Γουλέ.
2025-08-07 12:35:47
Αστακός 6.8.2025
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ξηρομέρου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Χοβολιωτών, διενεργούν δωρεάν Κοινωνικό Ιατρείο ρευματολογικών – μυοσκελετικών παθήσεων, με τον ειδικό ρευματολόγο – «ορθοπεδικό –Παθολόγο» Δρ. Δημήτριο Γουλέ. Το ιατρείο θα λειτουργήσει μεταξύ 9.30 – 11.30 π.μ. ως εξής:
ΑΣΤΑΚΟΣ (Πνευματικό κέντρο Εκκλησίας )
Ραντεβού: 6934504319 | ΔΕΥΤΕΡΑ 19/08/2025
MAΧΑΙΡΑ ραντεβού τηλεφωνικά 6934504319
ΜΠΑΜΠΙΝΗ ραντεβού τηλεφωνικά 6934504319
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ (Δημοτικό Σχολείο)
Ραντεβού: 6934504319 | ΤΡΙΤΗ 11/08/2025
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ (Κοινοτικό Γραφείο - Ιατρείο)
Ραντεβού: 6934504319 | ΤΕΤΑΡΤΗ 13/08/2023
ΜΥΤΙΚΑΣ (Κ.Υ. Μύτικα)
Ραντεβού: 6934504319 | ΠΕΜΠΤΗ 18/08/2025
Για επιπλέον πληροφορίες και ραντεβού τηλεφωνήστε στο:
6934504319 – Γ. Βασίλας, Πρόεδρος Χοβολιωτών
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
