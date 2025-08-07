2025-08-07 12:35:47
 Αστακός 6.8.2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ξηρομέρου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Χοβολιωτών, διενεργούν δωρεάν Κοινωνικό Ιατρείο ρευματολογικών – μυοσκελετικών παθήσεων, με τον ειδικό ρευματολόγο – «ορθοπεδικό –Παθολόγο» Δρ. Δημήτριο Γουλέ. Το ιατρείο θα λειτουργήσει μεταξύ 9.30 – 11.30 π.μ. ως εξής:

ΑΣΤΑΚΟΣ (Πνευματικό κέντρο Εκκλησίας )

Ραντεβού: 6934504319 | ΔΕΥΤΕΡΑ 19/08/2025

MAΧΑΙΡΑ ραντεβού τηλεφωνικά 6934504319

ΜΠΑΜΠΙΝΗ ραντεβού τηλεφωνικά 6934504319

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ (Δημοτικό Σχολείο)

Ραντεβού: 6934504319 | ΤΡΙΤΗ 11/08/2025

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ (Κοινοτικό Γραφείο - Ιατρείο)

Ραντεβού: 6934504319 | ΤΕΤΑΡΤΗ 13/08/2023

ΜΥΤΙΚΑΣ (Κ.Υ. Μύτικα)

Ραντεβού: 6934504319 | ΠΕΜΠΤΗ 18/08/2025

Για επιπλέον πληροφορίες και ραντεβού τηλεφωνήστε στο:

6934504319 – Γ. Βασίλας, Πρόεδρος Χοβολιωτών

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
