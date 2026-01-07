2026-01-07 14:15:02

Στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και στη Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε δηλώσεις η Λίτσα Πατέρα, η οποία εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένη μιλώντας για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.



Η γνωστή αστρολόγος δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση, αναφερόμενη με λόγια καρδιάς στη μακρόχρονη, ουσιαστική σχέση που τους συνέδεε όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:



«Με τον Γιώργο ήμασταν οικογένεια, δεν ήταν απλά ένας συνάδελφος. Μου φαίνεται αδιανόητο πως δεν θα τον ξαναδώ». «Ο Γιώργος έμεινε στις καρδιές μας, δεν έφυγε. Δεν θα ξεχάσω τις σωστές συμβουλές που μου έδινε ο Γιώργος».



«Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη. Ξέρω πως είναι κάπου αλλού και μας βλέπει, αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά, απλώς ταξίδεψε τώρα! Αυτά, δεν μπορώ άλλο».



Πηγή: tvnea.com



