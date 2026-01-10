Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{ display:grid !important; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr !important; font-size:12px; font-weight:bold; margin-bottom:8px; } .tv-row{ display:grid !important; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr !important; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:12px; } .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{ height:100%; width:0; background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d); border-radius:20px; transition:width 1s ease; } .rating{ font-weight:bold; font-size:14px; text-align:center; white-space:nowrap; display:flex; justify-content:center; align-items:center; } /* MOBILE FIX – ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΕΝΗ */ @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px; justify-content:flex-start;} .rating{text-align:center; justify-content:center; display:flex; align-items:center} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day (ALPHA)16,6%Κοινωνία Ώρα (MEGA)16,2%Σήμερα (ΣΚΑΪ)12,1%Ώρα Ελλάδος (OPEN)8,9%Νωρίς – Νωρίς (ΕΡΤ1)6,3%Καλημέρα Ελλάδα (ANT1)6,0%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Buongiorno (MEGA)17,9%Super Κατερίνα (ALPHA)10,5%Το Πρωινό (ANT1)9,5%Breakfast@Star (STAR)8,2%Πρωίαν σε Είδον (EPT1)6,4%10 Παντού (OPEN)6,3%Αταίριαστοι (ΣΚΑΪ)6,0%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αλήθειες με τη Ζήνα (STAR)12,3%Αποκαλύψεις (ANT1)11,8%Live You (ΣΚΑΪ)3,8%Ώρα για Ψυχαγωγία (OPEN)4,3%ΠΟΠ Μαγειρική – 8ος Κύκλος (EPT1)3,4%Όπου Υπάρχει Ελλάδα (ΣΚΑΪ)3,3%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News (MEGA)18,0%Deal (ALPHA)15,0%Οικογενειακές Ιστορίες (ALPHA)13,9%The Chase (MEGA)12,8%Cash or Trash (STAR)10,3%Διαχωρίζω τη Θέση μου (ΣΚΑΪ)10,3%Τροχός της Τύχης (STAR)9,9%Η Γυναίκα να Φοβάται τον Άνδρα (ΣΚΑΪ)8,8%Στούντιο 4 (EPT1)7,7%Καθαρές Κουβέντες (OPEN)5,1%Ρουκ Ζουκ (ANT1)5,1%Κωνσταντίνου και Ελένης (ANT1)3,4%Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος (EPT1)2,1%Το ’Χουμε! (ΣΚΑΪ)1,0%PRIME TIME ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Στο Παρά Πέντε (επανάληψη – επεισόδιο 2) (MEGA)18,2%Στο Παρά Πέντε (επανάληψη – επεισόδιο 1) (MEGA)16,1%Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (επανάληψη) (ALPHA)15,8%Το Σόι σου (επανάληψη – επεισόδιο 1) (ALPHA)15,0%Κάτι τρέχει με τους δίπλα (επανάληψη – 1η προβολή) (MEGA)15,0%Το Σόι σου (επανάληψη – επεισόδιο 2) (ALPHA)14,0%Κάτι τρέχει με τους δίπλα (επανάληψη – 2η προβολή) (MEGA)13,4%Μίλα μου βρώμικα (MEGA)10,1%Tracker (ALPHA)9,5%RED 2 (ΣΚΑΪ)8,0%The Roadshow (ANT1)7,6%Τα Φαντάσματα (επανάληψη – STAR)5,8%Vinylio (επανάληψη – ANT1)5,7%Σαββόπουλος Long Play (ΣΚΑΪ)5,0%Σέρρες (επανάληψη – ANT1)4,2%Γιατί ρε Πατέρα; (επανάληψη – ANT1)3,8%Το Παιδί – Special Edition (ΕΡΤ1)3,2%Get Smart (OPEN)3,0%7 Χρόνια Γάμου (ΕΡΤ1)2,6%Real View (OPEN)1.8%Στην Πίεση (EPT1)1.4%Πηγή: tvnea.com