Φωτογραφία για Kοπή της πίτας χαλκιοπουλιτων Κυριακή 11-1-2026



Φίλες και φίλοι, συγχωριανές και συγχωριανοί, το Δ.Σ. του συλλόγου μας σας εύχεται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, με Υγεία, Ειρήνη, Αγάπη και ευημερία.

