2025-08-08 17:19:00
Φωτογραφία για Έρχεται μόνιμος διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής



10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών, γενικής εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2025-2026 

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει, σήμερα 08-08-2025 την τελική κατανομή των 10.000 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026.

Αναλυτικά:

·Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 3.937

· Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.620 

·Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 170

· Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.993

·Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ: 1.280

·ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1.000

Γενικό Σύνολο 10.000

Ακολουθούν οι πίνακες ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα.

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

42

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

175

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

19

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

353

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

132

ΠΕ60  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

1.136

ΠΕ70  ΔΑΣΚΑΛΟΙ

1.725

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

26

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

106

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

196

ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

27

ΣΥΝΟΛΟ

3.937

 

 

 

 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

90

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

101

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

166

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

175

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

74

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

29

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

22

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

70

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

36

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

8

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

25

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

78

ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)

8

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

70

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

32

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

125

ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

20

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

70

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

62

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

35

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

49

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

28

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

43

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

23

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

12

ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

4

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

13

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

16

ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

1

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

32

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

23

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

5

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

20

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1

ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

13

ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ

3

ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

4

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

10

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

13

ΣΥΝΟΛΟ

1.620

    

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ,  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

1

ΒΙΟΛΑ

1

ΒΙΟΛΙ

6

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

4

ΓΚΑΪΝΤΑ

3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

3

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

7

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

7

ΚΑΝΟΝΑΚΙ

2

ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

7

ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ

7

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

3

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

1

ΚΟΡΝΟ

1

ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ)

8

ΛΑΟΥΤΟ

5

ΛΥΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗ

3

ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ

3

ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ

6

ΜΠΑΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

0

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ)

8

ΟΥΤΙ

3

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ

4

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ

10

ΠΙΑΝΟ

22

ΣΑΝΤΟΥΡΙ

1

ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ - ΒΑΡΥΤΟΝΟ - ΤΕΝΟΡΟ)

6

ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ

30

ΤΡΟΜΠΕΤΑ

2

ΤΡΟΜΠΟΝΙ

2

ΦΛΑΟΥΤΟ

4

ΣΥΝΟΛΟ

170

 

 

 

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3

ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

1.226

ΠΕ70/71  ΔΑΣΚΑΛΟΙ

763

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1.993

 

 

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

5

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

820

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

180

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

90

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

34

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

20

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

18

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

11

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

14

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

18

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

13

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

9

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

18

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

1

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

4

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

2

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

1

 ΣΥΝΟΛΟ

1.280

 

 

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ)  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ)

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

50

ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

10

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

335

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

20

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

32

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

63

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

390

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

100

ΣΥΝΟΛΟ

1.000

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.000

