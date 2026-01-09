Η πρωινή ενημερωτική ζώνη διαμορφώθηκε με ξεκάθαρο προβάδισμα για την «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία κατέγραψε 18,5% και βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης, διατηρώντας σταθερά την κυριαρχία της στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με 13,8%, ενώ το «Happy Day στον Alpha» σημείωσε 12,2%, παραμένοντας ανταγωνιστικό στο πρωινό τοπίο. Η «Ώρα Ελλάδος» στο Open κατέγραψε 8,1%, κινούμενη σε μεσαία επίπεδα.

Χαμηλότερες επιδόσεις σημείωσε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 5,2%, ενώ στο τέλος του πίνακα βρέθηκε η εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ με 2,0%.

Η ενημερωτική ζώνη της πρωινής ώρας δείχνει να διαμορφώνεται με σαφείς συσχετισμούς, με το MEGA να διατηρεί το προβάδισμα και τον ανταγωνισμό να εστιάζεται κυρίως στις μεσαίες θέσεις.

