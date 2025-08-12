2025-08-12 09:36:20

Μετά την επιτυχημένη καλοκαιρινή παρουσία της στο πρωινό πρόγραμμα, η Κατερίνα Καραβάτου φαίνεται πως έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των ιθυνόντων του ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com, το κανάλι εξετάζει σοβαρά την αξιοποίησή της και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με δύο σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι.



Το πρώτο προβλέπει την ενεργοποίηση της πολύ πρωινής ζώνης, από τις 07:00 έως τις 10:00, με την Καραβάτου να αναλαμβάνει την παρουσίαση. Αμέσως μετά, από τις 10:00 έως τη 13:00, τη σκυτάλη να παίρνει η Ελένη Τσολάκη, δημιουργώντας ένα ενιαίο, μακρύ μπλοκ ζωντανής πρωινής ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.



Η δεύτερη σκέψη θέλει την Κατερίνα Καραβάτου να μετακινείται στη μεσημεριανή ζώνη, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 13:00, καλύπτοντας ένα κομβικό σημείο του προγράμματος που ο ΑΝΤ1 δεν έχει επενδύσει εδώ και χρόνια σε αυτό.



Αν και οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, το μόνο σίγουρο είναι ότι η παρουσία της Καραβάτου έχει αφήσει θετικό αποτύπωμα στο κανάλι και οι επόμενες κινήσεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.



Απ' την άλλη το MEGA καραδοκεί Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ