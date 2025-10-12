2025-10-12 16:26:47
Φωτογραφία για Η κυρία Κοβέσι, ο σιδηρόδρομος και το λιμάνι του Πειραιά
Γράφει ο Δημήτρης Μακροδημόπουλος Ενδιαφέροντα ήσαν όσα είπε η Ευρωπαία γενική εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι στο Πέραμα για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον σιδηρόδρομο και για το λιμάνι του Πειραιά. Ξεχώρισε η παραδοχή της πως "είναι γεγονός ότι σε δύο υποθέσεις - στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ - είχαμε να κάνουμε με μια κατάσταση που εμπόδισε την έρευνά μας.....λόγω αυτής της διάταξης του sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Grand Hotel: Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη αυτή τη βδομάδα η σειρά...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Grand Hotel: Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη αυτή τη βδομάδα η σειρά...
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Θα ανακάμψει ο σιδηρόδρομος;
Θα ανακάμψει ο σιδηρόδρομος;
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών του Σιδηροδρόμου: Σιδηρόδρομος ή ποδηλατόδρομος; Η Ελλάδα και εδώ πρωτοστατεί και διαλέγει λάθος.
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών του Σιδηροδρόμου: Σιδηρόδρομος ή ποδηλατόδρομος; Η Ελλάδα και εδώ πρωτοστατεί και διαλέγει λάθος.
Λάουρα Κοβέσι για Τέμπη: Θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία, εάν η σύμβαση 717 είχε εκτελεστεί στην ώρα της και σωστά
Λάουρα Κοβέσι για Τέμπη: Θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία, εάν η σύμβαση 717 είχε εκτελεστεί στην ώρα της και σωστά
Ο μετρικός Σιδηρόδρομος απαιτεί ενίσχυση, όχι υπονόμευση
Ο μετρικός Σιδηρόδρομος απαιτεί ενίσχυση, όχι υπονόμευση
Σιδηρόδρομος ή Ποδηλατόδρομος; – Προμελέτη του ΤΕΕ για τη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος – Καλαμάτα
Σιδηρόδρομος ή Ποδηλατόδρομος; – Προμελέτη του ΤΕΕ για τη σιδηροδρομική γραμμή Κόρινθος – Καλαμάτα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
“Χαμογέλα και Πάλι” πρώτο στις προτιμήσεις του κοινού το Σάββατο
“Χαμογέλα και Πάλι” πρώτο στις προτιμήσεις του κοινού το Σάββατο
Στην κορυφή του δυναμικού κοινού η Ναταλία Γερμανού – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
Στην κορυφή του δυναμικού κοινού η Ναταλία Γερμανού – Πώς κινήθηκαν οι μεσημεριανές εκπομπές
«Τρομεροί Γονείς»: Πρώτοι στη ζώνη των 8 στην πρεμιέρα τους
«Τρομεροί Γονείς»: Πρώτοι στη ζώνη των 8 στην πρεμιέρα τους
«The Voice of Greece»: Στην κορυφή της τηλεθέασης
«The Voice of Greece»: Στην κορυφή της τηλεθέασης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/10/2025)