farmakopoioi

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε ένα συγκλονιστικό περιστατικό στον Πειραιά, όταν μέσα σε φαρμακείο εκτυλίχθηκε η αρπαγή ενός μόλις 30 ημερών βρέφους.Πώς συνέβη η αρπαγήΗ μητέρα του βρέφους, 35 ετών, βρισκόταν σε κατάσταση επαιτείας μέσα σε λεωφορείο όταν γνώρισε έναν άνδρα που της προσφέρθηκε να τη βοηθήσει. Ισχυρίστηκε ότι θα αγοράσει γάλα για το παιδί. Μαζί κατευθύνθηκαν σε σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια σε φαρμακείο στον Πειραιά.Εκεί, με το πρόσχημα ότι θα αγοράσει νερό, η μητέρα απομακρύνθηκε προσωρινά. Τότε ο άνδρας άρπαξε το βρέφος και εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω του ένα σκηνικό πανικού.Λίγες ώρες αργότερα,....το μωρό εντοπίστηκε εγκαταλειμμένο μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Καλλιρρόης, κοντά στην Ακρόπολη. Το βρήκε μια 54χρονη γυναίκα, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για προληπτικές εξετάσεις, ενώ η μητέρα συνελήφθη για «έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο».Την επόμενη ημέρα, 4 Σεπτεμβρίου, η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε στον Άλιμο έναν 17χρονο, ο οποίος ομολόγησε την αρπαγή. Ο ανήλικος φέρεται να είναι ο ίδιος που είχε απασχολήσει τις αρχές και τον Μάιο του 2025, όταν είχε αρπάξει άλλο βρέφος από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, το οποίο τότε είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο σε κάδο στον Άλιμο.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος είχε στο παρελθόν συλληφθεί και για άλλες πράξεις παραπλάνησης, όπως η ψευδής υπόδυση ελεγκτή εισιτηρίων σε λεωφορεία. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δράση του να συνδέεται με δίκτυα εκμετάλλευσης ευάλωτων ατόμων.Η υπόθεση αυτή υπενθυμίζει πόσο ευάλωτα μπορεί να γίνουν τα παιδιά και οι οικογένειες σε στιγμές αδυναμίας. Για εμάς τους φαρμακοποιούς, που καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με μητέρες, βρέφη και ευάλωτους πολίτες, η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη.Η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους υγείας, η χρήση καμερών, η στενή συνεργασία με τις αρχές και –πάνω απ’ όλα– η ευαισθητοποίηση όλων μας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.Farmakopoioi