2025-09-05 07:56:34
Φωτογραφία για Σε φαρμακείο στον Πειραιά η αρπαγή του μωρού που βρέθηκε αργτότερα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη
Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε ένα συγκλονιστικό περιστατικό στον Πειραιά, όταν μέσα σε φαρμακείο εκτυλίχθηκε η αρπαγή ενός μόλις 30 ημερών βρέφους. 

 

Πώς συνέβη η αρπαγή

Η μητέρα του βρέφους, 35 ετών, βρισκόταν σε κατάσταση επαιτείας μέσα σε λεωφορείο όταν γνώρισε έναν άνδρα που της προσφέρθηκε να τη βοηθήσει. Ισχυρίστηκε ότι θα αγοράσει γάλα για το παιδί. Μαζί κατευθύνθηκαν σε σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια σε φαρμακείο στον Πειραιά.

Εκεί, με το πρόσχημα ότι θα αγοράσει νερό, η μητέρα απομακρύνθηκε προσωρινά. Τότε ο άνδρας άρπαξε το βρέφος και εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω του ένα σκηνικό πανικού.

Λίγες ώρες αργότερα, 

....το μωρό εντοπίστηκε εγκαταλειμμένο μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Καλλιρρόης, κοντά στην Ακρόπολη. Το βρήκε μια 54χρονη γυναίκα, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για προληπτικές εξετάσεις, ενώ η μητέρα συνελήφθη για «έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο».


Την επόμενη ημέρα, 4 Σεπτεμβρίου, η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε στον Άλιμο έναν 17χρονο, ο οποίος ομολόγησε την αρπαγή. Ο ανήλικος φέρεται να είναι ο ίδιος που είχε απασχολήσει τις αρχές και τον Μάιο του 2025, όταν είχε αρπάξει άλλο βρέφος από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, το οποίο τότε είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο σε κάδο στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος είχε στο παρελθόν συλληφθεί και για άλλες πράξεις παραπλάνησης, όπως η ψευδής υπόδυση ελεγκτή εισιτηρίων σε λεωφορεία. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δράση του να συνδέεται με δίκτυα εκμετάλλευσης ευάλωτων ατόμων.

Η υπόθεση αυτή υπενθυμίζει πόσο ευάλωτα μπορεί να γίνουν τα παιδιά και οι οικογένειες σε στιγμές αδυναμίας. Για εμάς τους φαρμακοποιούς, που καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με μητέρες, βρέφη και ευάλωτους πολίτες, η επαγρύπνηση είναι απαραίτητη.

Η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους υγείας, η χρήση καμερών, η στενή συνεργασία με τις αρχές και –πάνω απ’ όλα– η ευαισθητοποίηση όλων μας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
Farmakopoioi
farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Φωτίνια. O θάμνος που αλλάζει χρώμα ανάλογα με τις εποχές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φωτίνια. O θάμνος που αλλάζει χρώμα ανάλογα με τις εποχές
Εκδήλωση για τον Ε. Μπιτσάκη στο Πάντειο, 22/10
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκδήλωση για τον Ε. Μπιτσάκη στο Πάντειο, 22/10
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΣΟΥΠΕΡ ΜΗΤΡΙΚΗ X870 LiveMixer WiFi ΜΕ 25 θύρες USB για content creators και streamers
Η ΣΟΥΠΕΡ ΜΗΤΡΙΚΗ X870 LiveMixer WiFi ΜΕ 25 θύρες USB για content creators και streamers
Ληστεία σε φαρμακείο στη Νέα Σμύρνη: Απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη και άδειασε το ταμείο (video)
Ληστεία σε φαρμακείο στη Νέα Σμύρνη: Απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη και άδειασε το ταμείο (video)
Τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με βαν!
Τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με βαν!
Βρέθηκε η λύση σε αίνιγμα 90 χρόνων;
Βρέθηκε η λύση σε αίνιγμα 90 χρόνων;
Πάτρα: Άνδρας μπήκε με όπλο σε φαρμακείο - Τον εντόπισαν
Πάτρα: Άνδρας μπήκε με όπλο σε φαρμακείο - Τον εντόπισαν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τρόποι & συνδυασμοί για να χρησιμοποιήσετε το μαύρο σε διακοσμητικές λεπτομέρειες
Τρόποι & συνδυασμοί για να χρησιμοποιήσετε το μαύρο σε διακοσμητικές λεπτομέρειες
Προτάσεις & τρόποι για να τοποθετήσετε βιβλία & αντικείμενα σε ράφια - βιβλιοθήκες
Προτάσεις & τρόποι για να τοποθετήσετε βιβλία & αντικείμενα σε ράφια - βιβλιοθήκες
Προτάσεις & τρόποι για να τοποθετήσετε βιβλία & αντικείμενα σε ράφια - βιβλιοθήκες
Προτάσεις & τρόποι για να τοποθετήσετε βιβλία & αντικείμενα σε ράφια - βιβλιοθήκες
Πως θα φτιάξετε κούκλες - φιγούρες από μπουκάλια
Πως θα φτιάξετε κούκλες - φιγούρες από μπουκάλια
Πρόσληψη αναπληρωτών Θεολόγων: 75 Γενικής Παιδείας και 7 Ειδικής Αγωγής
Πρόσληψη αναπληρωτών Θεολόγων: 75 Γενικής Παιδείας και 7 Ειδικής Αγωγής