Ξεκάθαρος πρωταγωνιστής στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη αναδείχθηκε το «Καλύτερα δε Γίνεται!» στον Alpha, το οποίο σημείωσε 16,1% και πέρασε πρώτο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κυριαρχία του στη ζώνη. Πολύ κοντά ακολούθησε το «Το Σόι σου» (IV επανάληψη) με 15,0%, κρατώντας ισχυρή δυναμική στο κοινό.

Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν το «Ήσυχα Μη Χορεύεις» στο Star με 12,8%, το «The Chase» (επανάληψη) με 12,1%, οι «Εξελίξεις Τώρα» με 11,9% και το «Ο Τρελός τα ’χει 400» στον ΑΝΤ1 με 11,6%. Στη μεσαία ζώνη κινήθηκαν το «Kitchen Lab» με 10,1%, ο «Τροχός της Τύχης» με 9,3% και το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (επανάληψη) με 8,2%.

Χαμηλότερα κατέληξαν οι «Εικόνες» (επανάληψη) με 7,0%, το «Happy Traveller» με 5,9%, το «Στην Κουζίνα με τον Γαβριήλ Νικολαΐδη» και το «Εισιτήριο για τον Παράδεισο» με 5,6%, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν το «Chef στην Κουζίνα σας» με 4,4%, το «Weekend Live» με 3,6%, το «Υγεία Πάνω απ’ Όλα» με 3,2% και το «Εδώ TV!» με 3,1%.

Στο τέλος της κατάταξης κινήθηκαν το «EurovisionGR» με 1,9% και το «Μαμά-δες» (Α’ κύκλος) με 1,7%, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού συγκεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στα ισχυρά brands της ζώνης.

Η εικόνα της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης καταγράφει καθαρές ιεραρχίες, με λίγους ξεκάθαρους νικητές και μεγάλο μέρος του προγράμματος να μένει εκτός μάχης.



Πηγή: tvnea.com
