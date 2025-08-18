Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε με ανησυχία τη διάδοση θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία γνωστού τραγουδιστή. Δυστυχώς, ορισμένα μέσα ενημέρωσης και τηλεοπτικές εκπομπές επιλέγουν να αναπαράγουν και να σχολιάζουν λεπτομέρειες που άπτονται καθαρά της προσωπικής του ζωής, σε μια περίοδο που το μόνο που χρειάζεται είναι ηρεμία και σεβασμός.Το Tvnea.com θέλει να ξεκαθαρίσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν έχει αναρτήσει, ούτε και πρόκειται ποτέ να αναρτήσει τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Για εμάς, η υγεία κάθε ανθρώπου είναι απολύτως προσωπική υπόθεση και δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού ή «είδησης» με σκοπό την αύξηση της τηλεθέασης ή την προσέλκυση κλικ.Θεωρούμε απαράδεκτο το φαινόμενο να μετατρέπεται η αγωνία ενός ανθρώπου –και της οικογένειάς του– σε θέαμα. Πρόκειται για μια πρακτική που όχι μόνο παραβιάζει βασικές αρχές δημοσιογραφικής δεοντολογίας, αλλά αγγίζει και τα όρια της εκμετάλλευσης, καθώς χρησιμοποιεί ένα τόσο λεπτό ζήτημα για να προκαλέσει εντυπώσεις.Η αποστολή μας ως site είναι να μεταφέρουμε έγκυρη πληροφόρηση, με σεβασμό στους ανθρώπους και στην κοινωνία. Δεν πιστεύουμε στην «είδηση πάση θυσία» και σίγουρα δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να συμβάλει σε μια κουλτούρα που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα και θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.Ευχόμαστε καλή δύναμη σε αυτή τη δοκιμασία. Στην πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε την ενημέρωση με υπευθυνότητα και να παίρνουμε ξεκάθαρη θέση απέναντι σε πρακτικές που θεωρούμε ανεπίτρεπτες.Πασχαλίδης ΓιώργοςΠηγή: tvnea.com