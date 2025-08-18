2025-08-18 15:03:13
Φωτογραφία για Γιώργος Καράβας: Το Exathlon είναι ξεκάθαρα ένα αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα -Δεν υπάρχει πείνα...
Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα» έκανε ο Γιώργος Καράβας, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με τους παίκτες του Exathlon.

«Είμαι πανέτοιμος, το περίμενα πως και πως. Υπάρχει δημιουργικό άγχος. Υπάρχει ενθουσιασμός και χαρά γι’ αυτό το ταξίδι που έρχεται. Έχω θετικά συναισθήματα, ο ρόλος του κεντρικού παρουσιαστή είναι κάτι που ήθελα και τελικά έγινε.

Το Exathlon είναι ξεκάθαρα ένα αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πείνα στο Exathlon, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Αυτό που έρχεται είναι πολύ συναρπαστικό. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι το κύριο event του παιχνιδιού», είπε ο Γιώργος Καράβας.

Πηγή: tvnea.com
