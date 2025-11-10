2025-11-10 22:21:44

…κάθε αναπαράσταση μιας κίνησης αφυπνίζει σε κάποιο βαθμό, την πραγματική κίνηση Το μυαλό μας πάνω από την ύλη – ο εγκέφαλός μας έχει τη δύναμη να ενισχύσει την μυϊκή μας δύναμη και να μας κάνει σωματικά πιο δυνατούς!



Η δύναμη των νοητικών εικόνων είναι τόσο γνωστή που έχει γίνει κλισέ, και οι επιστήμονες την μελετούν εδώ και δεκαετίες*



Θεωρείται κυρίως ως ένας τρόπος για να μπεις στο σωστό πνευματικό κλίμα, ή αλλιώς ως ένα πείραμα που δείχνει ότι η φανταστική άσκηση μπορεί να κάνει την καρδιά σου να χτυπάει δυνατά και να παραμένουμε σε φόρμα και σωματικά πιο δυνατοί!



Για άλλη μια φορά παρατηρούμε πως το ανθρώπινο μυαλό κατέχει απίστευτη δύναμη πάνω στο σώμα, που ακόμα και όταν φανταζόμαστε τον εαυτό μας να σηκώνει βάρη αυξάνεται η μυϊκή δύναμή μας!



Σύμφωνα λοιπόν με τις μελέτες οι ασκήσεις νοερής απεικόνισης αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη ή την επιβράδυνση της εξασθένισης των μυών μας!



Οι μύες ανταποκρίνονται σε απλές σκέψεις σχετικά με την άσκηση.



Το να φανταζόμαστε απλά και μόνο πως ασκούμεθα ξεγελάει τους μύες μας, ενισχύοντάς τους συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/to-myalo-mas-pano-apo-tin-yli-o-egkefalos-mas-echei-ti-dynami-na-mas-kanei-somatika-pio-dynatoys/

botanologia

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ