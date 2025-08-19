2025-08-19 10:46:05
Ο Δημήτρης Πανόπουλος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον ΣΚΑΪ, με τη Μαρία Αναστασοπούλου να το γνωστοποιεί ανεπίσημα μέσω των social media.

Η δημοσιογράφος ανέβασε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος μαζί με τη Μάρτζυ Λαζάρου, λίγο πριν από την πρώτη τους σύσκεψη στα γραφεία του σταθμού.

Μετά την ολοκλήρωση των Weekenders στον ΑΝΤ1, ο γνωστός δημοσιογράφος βρισκόταν σε συζητήσεις για τη νέα του τηλεοπτική στέγη και πλέον εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Μαζί με τη Μάρτζυ Λαζάρου αναλαμβάνουν τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, δίνοντας έμφαση στην ψυχαγωγία αλλά χωρίς να λείπουν και οι απαραίτητες ενημερωτικές παρεμβάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πανόπουλος είναι ο δεύτερος συνεργάτης της Ναταλίας Γερμανού, μετά τον Κώστα Τσουρό, που θα βρεθεί απέναντί της την ίδια ώρα. Η παρουσιάστρια του Καλύτερα δε Γίνεται συνεχίζει ακάθεκτη στον Alpha, φτάνοντας πλέον στην όγδοη σεζόν της εκπομπής.

