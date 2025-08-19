2025-08-19 23:19:21
Φωτογραφία για Τρένο με μπαταρία θα επιχειρήσει ρεκόρ απόστασης
Το τρένο που τροφοδοτείται με μπαταρία ελπίζεται ότι θα ολοκληρώσει ένα ταξίδι μετ' επιστροφής από το Ρέντινγκ μέσω Λονδίνου Πάντινγκτον και Οξφόρδης..bbc.comΜια προσπάθεια κατάρριψης του παγκόσμιου ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από τρένο με μπαταρία θα πραγματοποιηθεί αργότερα.Ο σιδηρόδρομος Great Western Railway (GWR) ελπίζει να ολοκληρώσει 200 μίλια (322 χιλιόμετρα) με μία sidirodromikanea
