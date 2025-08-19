2025-08-19 23:05:48
Φωτογραφία για Στο «ξέφωτο» το έργο κατασκευής της νέα πεζογέφυρας στους Αμπελόκηπους
Σε κάλο δρομο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας Πεζογέφυρας Επταλόφου του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης. Συμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η νέα πεζογέφυρα, που θα πλήρη όλες τις προδιαγραφές, θα δοθεί σε χρήση τέλος της χρονιάς.Σήμερα οι κάτοικοι των Αμπελοκήπων για να μεταβούν από και προς την οδό Μοναστηρίου, χρησιμοποιούν τη παλιά πεζογέφυρα η οποία δεν εξυπηρετεί πλέον τις σημερινές sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής
Τρένο με μπαταρία θα επιχειρήσει ρεκόρ απόστασης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρένο με μπαταρία θα επιχειρήσει ρεκόρ απόστασης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νιγηρία: έργο σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας 4.000 χλμ. για 60 δισεκατομμύρια δολάρια
Νιγηρία: έργο σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας 4.000 χλμ. για 60 δισεκατομμύρια δολάρια
Πώς η Τουρκία μπλοκάρει κάθε έργο στην Ανατολική Μεσόγειο
Πώς η Τουρκία μπλοκάρει κάθε έργο στην Ανατολική Μεσόγειο
Η Λιβύη εξετάζει την επανέναρξη της κατασκευής νέων σιδηροδρόμων
Η Λιβύη εξετάζει την επανέναρξη της κατασκευής νέων σιδηροδρόμων
Πως να βοηθάμε το λεμφικό μας σύστημα στο πολύτιμό του έργο!
Πως να βοηθάμε το λεμφικό μας σύστημα στο πολύτιμό του έργο!
Ερευνητής στο Ινστιτούτο Σιδηροδρομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου του Χάντερσφιλντ τιμήθηκε με ευρωπαϊκό βραβείο για διδακτορικό έργο
Ερευνητής στο Ινστιτούτο Σιδηροδρομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου του Χάντερσφιλντ τιμήθηκε με ευρωπαϊκό βραβείο για διδακτορικό έργο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Σύντομη Βιογραφία της πλατείας του…
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Σύντομη Βιογραφία της πλατείας του…
Πέθανε ο πανεπιστημιακός και διανοητής Ευτύχης Μπιτσάκης
Πέθανε ο πανεπιστημιακός και διανοητής Ευτύχης Μπιτσάκης
Ουκρανικό drone ανατίναξε ρωσικό τρένο καυσίμων, διακόπτοντας τη σιδηροδρομική γραμμή προς την Κριμαία
Ουκρανικό drone ανατίναξε ρωσικό τρένο καυσίμων, διακόπτοντας τη σιδηροδρομική γραμμή προς την Κριμαία
Το HMRI προσφέρει ανακούφιση και αξιοπρέπεια στους μηχανοδηγούς τρένων
Το HMRI προσφέρει ανακούφιση και αξιοπρέπεια στους μηχανοδηγούς τρένων
Χρηστος Μπονης :Μια νεα επενδυση στην περιοχη του Αστακου
Χρηστος Μπονης :Μια νεα επενδυση στην περιοχη του Αστακου