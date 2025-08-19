2025-08-19 23:05:48

Σε κάλο δρομο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας Πεζογέφυρας Επταλόφου του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης. Συμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η νέα πεζογέφυρα, που θα πλήρη όλες τις προδιαγραφές, θα δοθεί σε χρήση τέλος της χρονιάς.Σήμερα οι κάτοικοι των Αμπελοκήπων για να μεταβούν από και προς την οδό Μοναστηρίου, χρησιμοποιούν τη παλιά πεζογέφυρα η οποία δεν εξυπηρετεί πλέον τις σημερινές sidirodromikanea

