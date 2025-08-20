Ποιος κάνει κουμάντο τελικά;Το υποσυνείδητο είναι ένας εκπληκτικά ισχυρός επεξεργαστής πληροφοριών που μπορεί να καταγράφει αντιληπτικές εμπειρίες (προγράμματα) και να τις αναπαράγει για πάντα με το πάτημα ενός κουμπιού.Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν τα προγράμματα του υποσυνείδητού τους μόνο όταν τα «κουμπιά τους πατιούνται» από τις ενέργειες των άλλων.Στην πραγματικότητα, η εικόνα του "πατήματος κουμπιών" είναι πολύ αργή και γραμμική για να περιγράψει την εκπληκτική ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων του υποσυνείδητου.Έχει υπολογιστεί ότι η δυσανάλογα μεγαλύτερη μάζα του εγκεφάλου που παρέχει τη λειτουργία του υποσυνείδητου έχει την ικανότητα να ερμηνεύει και να ανταποκρίνεται σε πάνω από 40 εκατομμύρια νευρικά ερεθίσματα ανά δευτερόλεπτο (Norretranders, 1998). Αντίθετα, ο μικροσκοπικός προμετωπιαίος φλοιός του συνειδητού νου επεξεργάζεται μόνο περίπου 40/σαράντα νευρικά ερεθίσματα ανά δευτερόλεπτο.Ως επεξεργαστής πληροφοριών, ο υποσυνείδητος νους είναι ένα εκατομμύριο φορές πιο ισχυρός από τον συνειδητό νου!Και όπως πολλές φορές μας έχει πει ο Bruce Lipton "όλοι μας είμαστε ισχυροί δημιουργοί της ζωής μας.Για να προοδεύσουμε στο μέλλον, πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαδικασία τριών βημάτων:-. να αξιολογήσουμε τα υποσυνείδητα προγράμματα μας, αναθεωρώντας τον χαρακτήρα της ζωής μας.-. να δημιουργήσουμε αποφάσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή μας.-. να χρησιμοποιήσουμε τις αποφάσεις αυτές για να ξαναγράψουμε ενεργά τα περιοριστικά προγράμματα"και συνεχίζοντας μας λέει:Ας μην περιμένουμε μέχρι να πεθάνουμε για να ζήσουμε μια ζωή στον παράδεισο.Γεννηθήκαμε στον παράδεισο!Η ζωή στη Γη είναι ο τόπος όπου ήρθαμε για να εκδηλώσουμε τις επιθυμίες,τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας!Μόνο τα προγράμματά μας μας εμποδίζουν να βιώσουμε αυτή την πραγματικότητα.Ας σταματήσουμε λοιπόν να παίζουμε αυτά τα προγράμματα!Ας θυμηθούμε μικρές μαγικές στιγμές ευτυχίας που ισοδυναμούν με το να ζούμε στον παράδεισο στη Γη!Αυτές οι στιγμές είναι το άμεσο αποτέλεσμα της αναστολής των περιοριστικών προγραμμάτων.Τροποποιώντας τη διατύπωση των περιορισμών μας, μπορούμε να έχουμε τον παράδεισο στη Γη κάθε μέρα της μακράς, μακράς ζωής μας!επιμέλεια κειμένου:ntina/thaliahttps://www.brucelipton.com/whos-running-the-show-2/