2025-08-21 11:41:51
Φωτογραφία για Απογραφή των Υπεύθυνων Φαρμακοποιών των ιδιωτικών φαρμακείων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την οποία από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 στο site του ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, θα πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία των υπεύθυνων φαρμακοποιών των ιδιωτικών φαρμακείων. 

Βάσει των σχετικών ειδοποιήσεων οι οποίες έχουν αναρτηθεί την πύλη ΚΜΕΣ, θα πρέπει να γίνει έλεγχος και η ενημέρωση των στοιχείων του φαρμακείου όπως και των υπεύθυνων φαρμακοποιών (με το προσωπικό email και ΑΦΜ) κατά την είσοδο. 

Η ενημέρωση των στοιχείων των υπεύθυνων φαρμακοποιών γίνεται στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και της βελτίωσης της ασφάλειας των συστημάτων, καθώς μελλοντικά η σύνδεση στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ θα γίνεται μόνο από φαρμακοποιούς μέσω της αυθεντικοποίησης των στοιχείων τους στο TAXISNET και όχι μέσω της εγγραφής των κωδικών των φαρμακείων στην πύλη ΚΜΕΣ, όπως γίνεται έως τώρα. 

Επισυνάπτονται οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΠΥΥ.

 

  

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                          ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

 

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βιβλιοπαρουσίαση: Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος Παρακαλάμου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βιβλιοπαρουσίαση: Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος Παρακαλάμου
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (20/8/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (20/8/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – Ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ με 42 εκατ. ευρώ για πληρωμές διαγνωστικών κέντρων, φαρμακείων και διανομές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – Ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ με 42 εκατ. ευρώ για πληρωμές διαγνωστικών κέντρων, φαρμακείων και διανομές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
ΠΦΣ: Προσφορά Τράπεζας Eurobank για την ασφάλιση των φαρμακείων
ΠΦΣ: Προσφορά Τράπεζας Eurobank για την ασφάλιση των φαρμακείων
Γερμανία: Αύξηση 73 € στην υπερωριακή αμοιβή φαρμακείων - Πώς λειτουργεί το σύστημα εκεί
Γερμανία: Αύξηση 73 € στην υπερωριακή αμοιβή φαρμακείων - Πώς λειτουργεί το σύστημα εκεί
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΧΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο HMVO
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΧΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο HMVO
Διαγνωστικά: Καταγγελία κατά των φαρμακοποιών
Διαγνωστικά: Καταγγελία κατά των φαρμακοποιών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Όλα στο πόδι – το μόνιμο σύνθημα της εκπαίδευσης στη χώρα.
Όλα στο πόδι – το μόνιμο σύνθημα της εκπαίδευσης στη χώρα.
ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου - 12 νέα κρούσματα
ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου - 12 νέα κρούσματα
Η Αδαμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ
Η Αδαμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ
Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
Η Άννα Λιβαθυνού στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα»
Η Άννα Λιβαθυνού στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα»