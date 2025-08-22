2025-08-22 10:30:15

Το νέο ριάλιτι επιβίωσης Exatlon κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη και έρχεται για να φέρει δυνατές συγκινήσεις στο τηλεοπτικό κοινό. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.



Το παιχνίδι θα προβάλλεται τέσσερις φορές την εβδομάδα, από Κυριακή έως και Τετάρτη, πάντα στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Στην παρουσίαση βρίσκεται ο Γιώργος Καράβας, ο οποίος θα μεταφέρει το κλίμα από τις αναμετρήσεις και τις έντονες στιγμές των παικτών.



Αν και αρχικά υπήρχαν σενάρια για πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο, με ημερομηνίες όπως 14 ή 21 Σεπτεμβρίου να συζητούνται έντονα, οι επίσημες ανακοινώσεις επιβεβαίωσαν ότι το Exatlon ξεκινά νωρίτερα, κερδίζοντας προβάδισμα στη μάχη της τηλεθέασης.



Με θεαματικά αγωνίσματα, υψηλές απαιτήσεις και συγκρούσεις χαρακτήρων, το Exatlon υπόσχεται να καθηλώσει από την πρώτη στιγμή τους τηλεθεατές.



Πηγή: tvnea.com



