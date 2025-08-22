2025-08-22 10:30:15
Φωτογραφία για Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το νέο ριάλιτι επιβίωσης Exatlon κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη μικρή οθόνη και έρχεται για να φέρει δυνατές συγκινήσεις στο τηλεοπτικό κοινό. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Το παιχνίδι θα προβάλλεται τέσσερις φορές την εβδομάδα, από Κυριακή έως και Τετάρτη, πάντα στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Στην παρουσίαση βρίσκεται ο Γιώργος Καράβας, ο οποίος θα μεταφέρει το κλίμα από τις αναμετρήσεις και τις έντονες στιγμές των παικτών.

Αν και αρχικά υπήρχαν σενάρια για πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο, με ημερομηνίες όπως 14 ή 21 Σεπτεμβρίου να συζητούνται έντονα, οι επίσημες ανακοινώσεις επιβεβαίωσαν ότι το Exatlon ξεκινά νωρίτερα, κερδίζοντας προβάδισμα στη μάχη της τηλεθέασης.

Με θεαματικά αγωνίσματα, υψηλές απαιτήσεις και συγκρούσεις χαρακτήρων, το Exatlon υπόσχεται να καθηλώσει από την πρώτη στιγμή τους τηλεθεατές.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Καλοκαιρινά Πειράματα. Ο Καρτεσιανός Δύτης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Καλοκαιρινά Πειράματα. Ο Καρτεσιανός Δύτης
«Grand Hotel»: Τέσσερις νέοι χαρακτήρες μπαίνουν δυναμικά στη σειρά του ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Grand Hotel»: Τέσσερις νέοι χαρακτήρες μπαίνουν δυναμικά στη σειρά του ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Γιώργος Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες του στο τρέιλερ για την πρεμιέρα του «Πρωινού» (VIDEO)
Ο Γιώργος Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες του στο τρέιλερ για την πρεμιέρα του «Πρωινού» (VIDEO)
Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
Πότε κάνει πρεμιέρα το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο;
Πότε κάνει πρεμιέρα το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο;
Prime time 2025: Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα – Η άτυπη συμφωνία και η στρατηγική των καναλιών
Prime time 2025: Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα – Η άτυπη συμφωνία και η στρατηγική των καναλιών
Η Γη της Ελιά: Η αντίστροφη μέτρηση για τον επίλογο ξεκινά.... - Δείτε το τρέιλερ
Η Γη της Ελιά: Η αντίστροφη μέτρηση για τον επίλογο ξεκινά.... - Δείτε το τρέιλερ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Ο Οδοντωτός εκπέμπει SOS - Απαξιώνεται εξοπλισμός εκατομμυρίων - Θέμα χρόνου η ακινητοποίησή του
Ο Οδοντωτός εκπέμπει SOS - Απαξιώνεται εξοπλισμός εκατομμυρίων - Θέμα χρόνου η ακινητοποίησή του
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ phishing ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ phishing ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ
55 χρόνια από την ίδρυση του ΟΣΕ
55 χρόνια από την ίδρυση του ΟΣΕ
Τρένο μπαταρίας έσπασε ρεκόρ και θέτει ένα νέο ορόσημο στη τεχνολογία βιώσιμων σιδηροδρόμων
Τρένο μπαταρίας έσπασε ρεκόρ και θέτει ένα νέο ορόσημο στη τεχνολογία βιώσιμων σιδηροδρόμων