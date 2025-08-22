2025-08-22 10:30:15
Φωτογραφία για «Grand Hotel»: Τέσσερις νέοι χαρακτήρες μπαίνουν δυναμικά στη σειρά του ΑΝΤ1
Το λαμπερό ξενοδοχείο «Grand Hotel» ετοιμάζεται σε λίγες εβδομάδες να υποδεχτεί ξανά το κοινό του. Στον δεύτερο κύκλο της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 θα δούμε τέσσερα καινούργια πρόσωπα να εμφανίζονται στην Κηφισιά, φέρνοντας μαζί τους ανατροπές και αποκαλύψεις για τους ήρωες που ήδη γνωρίζουμε .

Ας γνωρίσουμε τους νέους χαρακτήρες:

Γεράσιμος Χατζημήτρος (Γιάννης Στάνκογλου)

Ένας σκοτεινός άντρας του υποκόσμου, με δική του συμμορία που ακολουθεί πιστά τις εντολές του. Όποιος σταθεί εμπόδιο στον δρόμο του, φροντίζει να τον απομακρύνει.

Διονύσης Παναγόπουλος (Παναγιώτης Μπουγιούρης)

Ο νέος μετρ του ξενοδοχείου. Ευγενικός, έξυπνος και δραστήριος, κερδίζει γρήγορα τη συμπάθεια όλων, όμως πίσω από τη γοητεία του κρύβονται μυστικά. Η στενή του σχέση με την Κυβέλη θα οδηγήσει σε μια παράτολμη ερωτική περιπέτεια.

Μάρκος Αμπατζής (Γιάννης Βασιλώττος)

Πιστό πρωτοπαλίκαρο του Γεράσιμου, μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο και βρήκε στήριγμα στη συμμορία του. Θεωρεί ότι του χρωστάει τα πάντα και εκτελεί κάθε διαταγή, αν και και ο ίδιος κουβαλά σκοτεινά μυστικά.

Φρίντα Ζάππα (Δανάη Μιχαλάκη)

Η αγαπημένη φίλη της Αλίκης, με ομορφιά, εξυπνάδα και αντιδραστικό πνεύμα. Ζώντας μόνιμα στο Παρίσι, επιστρέφει για να στηρίξει την Αλίκη απέναντι στον Ρήγα, ενώ στο ξενοδοχείο θα συναντήσει και τον μεγάλο της έρωτα.

Πηγή: tvnea.com
Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η απρόσμενη αλλαγή στο «Καλοκαίρι παρέα» - Δεν είπε την πρώτη καλημέρα η Κατερίνα Καραβάτου - Τι συνέβει;
Η απρόσμενη αλλαγή στο «Καλοκαίρι παρέα» - Δεν είπε την πρώτη καλημέρα η Κατερίνα Καραβάτου - Τι συνέβει;
