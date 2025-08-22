2025-08-22 10:30:15
Φωτογραφία για Η απρόσμενη αλλαγή στο «Καλοκαίρι παρέα» - Δεν είπε την πρώτη καλημέρα η Κατερίνα Καραβάτου - Τι συνέβει;
Μια απρόσμενη εικόνα αντίκρισαν σήμερα οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα». Αντί για την καθιερωμένη καλημέρα από την Κατερίνα Καραβάτου, στην οθόνη εμφανίστηκε ο Νίκος Μισίρης, ο οποίος ανέλαβε να ανοίξει την εκπομπή.

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος, η παρουσιάστρια αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα με το μάτι της, χωρίς όμως κάτι ανησυχητικό, και σύντομα θα βρισκόταν κανονικά στο πλατό.

«Η Κατερίνα δεν είναι δίπλα μου αυτή τη στιγμή, αλλά δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος ανησυχίας. Θα σας πούμε σε λίγο περισσότερα», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Μισίρης και πρόσθεσε: «Είχε ένα μικρό απρόοπτο με το μάτι της. Είναι ήδη εδώ, απλώς δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας. Όλα είναι καλά».

Πηγή: tvnea.com
