Μια τεράστια παγκόσμια μελέτη σε πάνω από 100.000 νέους, αναφέρει πως η κατοχή smartphone από παιδιά πριν από την ηλικία των 13, σχετίζεται με χειρότερη ψυχική υγεία και ευεξία στην ενήλικη ζωή.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Human Development and Capabilities , διαπίστωσε ότι οι νέοι ηλικίας 18 έως 24 ετών που είχαν αποκτήσει το πρώτο τους smartphone σε ηλικία 12 ετών ή νεότερη ηλικία, ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν αυτοκτονικές σκέψεις, επιθετικότητα, αποστασιοποίηση από την πραγματικότητα, φτωχότερη συναισθηματική ρύθμιση και χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Στη μελέτη διαβάζουμε πως ένα μεγάλο μέρος των επιπτώσεων της χρήσης σε μικρά παιδιά, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την πρώιμη πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λόγω αυτού παρατηρούνται διαταραχές ύπνου, κακών οικογενειακών σχέσεων και καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού, μέχρι την ενηλικίωση.

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από τα Sapien Labs, τα οποία φιλοξενούν τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων στον κόσμο για την ψυχική ευεξία, το Global Mind Project, ζητούν επείγουσα δράση για την προστασία της ψυχικής υγείας των μελλοντικών γενεών.

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι η πρώιμη κατοχή smartphone -και η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συχνά συνεπάγεται- συνδέεται με μια βαθιά μετατόπιση στην υγεία και την ευεξία του νου στην πρώιμη ενήλικη ζωή», λέει η επικεφαλής συγγραφέας νευροεπιστήμονας Δρ. Tara Thiagarajan, ιδρύτρια και επικεφαλής επιστήμονας των Sapien Labs.

«Αυτές οι συσχετίσεις διαμεσολαβούνται από διάφορους παράγοντες, όπως η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, ο διαταραγμένος ύπνος και οι κακές οικογενειακές σχέσεις που οδηγούν σε συμπτώματα στην ενήλικη ζωή που δεν είναι τα παραδοσιακά συμπτώματα ψυχικής υγείας της κατάθλιψης και του άγχους και μπορούν να παραβλεφθούν από μελέτες που χρησιμοποιούν τυπικά τεστ ανίχνευσης. Αυτά τα συμπτώματα αυξημένης επιθετικότητας, αποστασιοποίησης από την πραγματικότητα και αυτοκτονικών σκέψεων μπορούν να έχουν σημαντικές κοινωνικές συνέπειες καθώς τα ποσοστά τους αυξάνονται στις νεότερες γενιές».

«Με βάση αυτά τα ευρήματα, και με την ηλικία των πρώτων smartphones να είναι πλέον πολύ κάτω των 13 ετών σε όλο τον κόσμο, προτρέπουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να υιοθετήσουν μια προληπτική προσέγγιση, παρόμοια με τους κανονισμούς για το αλκοόλ και τον καπνό, περιορίζοντας την πρόσβαση στα smartphone για άτομα κάτω των 13 ετών, επιβάλλοντας την εκπαίδευση στον ψηφιακό γραμματισμό και επιβάλλοντας την εταιρική λογοδοσία».

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η επικοινωνία άλλαξε δραματικά, πόσο μάλλον όταν τα τηλέφωνά μας απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτό έφερε επανάσταση στον τρποπο ου οι νέοι συνδέονται, αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν τις ταυτότητές τους. Όμως, παρά τα θετικά του διαδικτύου, έρχονται και αυξανόμενες ανησυχίες για το πως οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, έρχονται για να φέρουν περισσότερο επιβλαβές περιεχόμενο και να ενισχύσουν την κοινωνική σύγκρουση.

Παρόλο που πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ορίζουν ως ελάχιστη ηλικία χρήσης τα 13 έτη, η επιβολή του νόμου είναι ασυνεπής. Εν τω μεταξύ, η μέση ηλικία πρώτης κατοχής smartphone συνεχίζει να μειώνεται, με πολλά παιδιά να περνούν ώρες την ημέρα στις συσκευές τους.

Αυτή τη στιγμή γίνεται μια διεθνής προσπάθεια για την απαγόρευση των smartphones, με τις αντιδράσεις να είναι ανάμεικτες. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές χώρες έχουν απαγορεύσει ή περιορίσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Τα αποτελέσματα αυτών των κινήσεων είναι περιορισμένα, ωστόσο, μια μελέτη που ανατέθηκε από την ολλανδική κυβέρνηση διαπίστωσε βελτιωμένη εστίαση μεταξύ των μαθητών.

Για αυτήν τη νέα ανάλυση, η ομάδα της Sapien άντλησε δεδομένα από το Global Mind Project και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το Mind Health Quotient (MHQ) – ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που μετρά την κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική και σωματική ευεξία – για να δημιουργήσει μια συνολική βαθμολογία «υγείας του μυαλού».

Τα αποτελέσματα έδειξαν:

Τα συγκεκριμένα συμπτώματα που συνδέονται περισσότερο με την προηγούμενη κατοχή smartphone περιλαμβάνουν αυτοκτονικές σκέψεις, επιθετικότητα, αποστασιοποίηση από την πραγματικότητα και παραισθήσεις.Οι νεαροί ενήλικες που απέκτησαν το πρώτο τους smartphone πριν από την ηλικία των 13 ετών είχαν χαμηλότερες βαθμολογίες MHQ, με τις βαθμολογίες να μειώνονται προοδευτικά όσο νεότερη ήταν η ηλικία πρώτης κατοχής. Για παράδειγμα, όσοι είχαν στην κατοχή τους ένα smartphone στην ηλικία των 13 ετών σημείωσαν κατά μέσο όρο 30 μονάδες, μειώνοντας τη βαθμολογία σε μόλις 1 για όσους απέκτησαν ένα στην ηλικία των πέντε ετών.Αντίστοιχα, το ποσοστό των ατόμων που θεωρούνταν ότι βρίσκονταν σε δύσκολη θέση ή αντιμετώπιζαν δυσκολίες (με βαθμολογίες που υποδεικνύουν ότι είχαν πέντε ή περισσότερα σοβαρά συμπτώματα) αυξήθηκε κατά 9,5% για τις γυναίκες και 7% για τους άνδρες. Αυτό το μοτίβο ήταν σταθερό σε όλες τις περιοχές, τους πολιτισμούς και τις γλώσσες, υποδεικνύοντας ένα κρίσιμο παράθυρο αυξημένης ευαλωτότητας.Ότι η χρήση ενός κινητού σε νεαρότερη ηλικία σχετίζεται επίσης με μειωμένη εικόνα του εαυτού, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, καθώς και συναισθηματική ανθεκτικότητα στις γυναίκες, και χαμηλότερη σταθερότητα και ηρεμία, αυτοεκτίμηση και ενσυναίσθηση στους άνδρες.

Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι η πρώιμη πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξηγεί περίπου το 40% της συσχέτισης μεταξύ της κατοχής smartphone σε πρώιμο στάδιο της παιδικής ηλικίας και της ψυχικής υγείας αργότερα, με τις κακές οικογενειακές σχέσεις (13%), τον διαδικτυακό εκφοβισμό (10%) και τις διαταραχές ύπνου (12%) να παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

Στην μελέτη αναφέρεται επίσης πως ο COVID έχει μεγεθύνει τα αποτελέσματα, επειδή ο κόσμος περνούσε τον περισσότερο χρόνο κλεισμένος σπίτι, με το smartphone να είναι το μόνο μέσω επικοινωνίας για τους περισσότερους και τα παιδιά. Η συνέπεια όμως αυτών των τάσεων σε όλο τον κόσμο, δείχνει ένα ευρύτερο αναπτυξιακό αντίκτυπο της χρήσης των smartphones σε πολύ μικρή ηλικία.

Για αυτό οι επιστήμονες συνιστούν τέσσερις βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής:

Απαιτείται υποχρεωτική εκπαίδευση στον ψηφιακό γραμματισμό και την ψυχική υγεία.Να ενισχυθεί η ενεργός αναγνώριση των παραβιάσεων των ηλικιακών ορίων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να διασφαλιστούν ουσιαστικές συνέπειες για τις εταιρείες τεχνολογίας.Περιορισμός της πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.Εφαρμογή σταδιακών περιορισμών πρόσβασης για smartphones.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως τα παιδιά μέχρι και 13 ετών καλό είναι να μην έχουν smartphone, ενώ θα πρέπει να απέχουν από τα κοινωνικά δίκτυα. Έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου στο διαδίκτυο, θα συμφωνήσω απόλυτα με την μελέτη. Το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα πολύ δυνατό όπλο στα χέρια ενός τόσο μικρού παιδιού, ώστε να βρει πληροφορίες για τα πάντα. Εγώ θα πρότεινα χρήση στον οικιακό υπολογιστή, που θα έχει εγκατεστημένο κάποιο software προστασίας ανηλίκων, που δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα, σελίδες ενηλίκων, σελίδες με βίαιο περιεχόμενο και άλλα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of Human Development and Capabilities.

