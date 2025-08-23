2025-08-23 12:18:55
Φωτογραφία για Πρεμιέρα τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 για τη νέα καθημερινή ενημερωτική ζώνη του ΟΡΕΝ
Ραντεβού με την ανεξάρτητη και αξιόπιστη ενημέρωση.

Στις 06:00 το πρωί η «καρδιά» της ενημέρωσης «χτυπά» σε «Ώρα Ελλάδος».

Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς, συγκροτούν δίδυμο συνέχειας και ανανέωσης, συζητούν, αναλύουν και σχολιάζουν με χιούμορ την ειδησεογραφία μαζί με τους πρωταγωνιστές της.

Στις 10:00 το ΟΡΕΝ θα βρίσκεται παντού. Ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου με την κάμερα της εκπομπής «10 Παντού» θα ενημερώνουν ζωντανά για ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Στις 15:45 είναι ώρα για «Καθαρές κουβέντες». Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, με καθαρό τρόπο και τολμηρό λόγο, αποκαλύπτουν όσα κρύβονται πίσω από τις γραμμές των γεγονότων.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι Συνδέσεις επιστρέφουν μέσα απο το ΕΡΤNEWS
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι "Συνδέσεις" επιστρέφουν μέσα απο το ΕΡΤNEWS
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/8/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/8/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/8/2025)
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Παναγία η Λεσινιώτισσα σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Παναγία η Λεσινιώτισσα σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών - Από Δευτέρα 25 έως και Παρασκευή 29 Αυγούστου
Πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών - Από Δευτέρα 25 έως και Παρασκευή 29 Αυγούστου
Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/8/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα προσέγγιση Open – Κοκλώνη: Συζητήσεις για τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές
Νέα προσέγγιση Open – Κοκλώνη: Συζητήσεις για τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές
Η ισχυρότερη έκρηξη ραδιοκυμάτων που καταγράφηκε μέχρι σήμερα
Η ισχυρότερη έκρηξη ραδιοκυμάτων που καταγράφηκε μέχρι σήμερα
Πώς να επαναχρησιμοποιήσετε εγκαταλελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές - ηλεκτρικά μίνι τρένα χωρίς οδηγό
Πώς να επαναχρησιμοποιήσετε εγκαταλελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές - ηλεκτρικά μίνι τρένα χωρίς οδηγό
ΤΟ Dark mode ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ windows 11
ΤΟ Dark mode ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ windows 11
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Παναγία η Λεσινιώτισσα σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η Παναγία η Λεσινιώτισσα σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025