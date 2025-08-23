2025-08-23 12:18:55
Φωτογραφία για Οι Συνδέσεις επιστρέφουν μέσα απο το ΕΡΤNEWS
Η ενημέρωση αρχίζει δυναμικά στο ΕΡΤNEWS από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, με την εκπομπή "Συνδέσεις", στις 05:30, να δίνει τον παλμό της επικαιρότητας.

Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος και η Κατερίνα Δούκα πιάνουν το νήμα της επικαιρότητας και των εξελίξεων και βγάζουν στον αέρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Με ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις και έμφαση στην Περιφέρεια, αναδεικνύουν τα μικρά και μεγάλα θέματα που απασχολούν όλους μας.

Μέσα από συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γεγονότων και αναλύσεις από τους ειδικούς, καταγράφουν τα δεδομένα και αναζητούν απαντήσεις για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τις διεθνείς εξελίξεις και για όλα όσα μας αφορούν.

Πηγή: tvnea.com
