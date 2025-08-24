2025-08-24 12:45:45
Φωτογραφία για Παρουσιάσατε ξαφνικά άσθμα ή ιγμορίτιδα; Ίσως έχετε περάσει COVID-19
Τα ευρήματα νέας, μεγάλης μελέτης. Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος και που τον αποδίδουν οι ερευνητές.

Οι άνθρωποι που νοσούν από COVID-19 μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν άσθμα, επίμονη ιγμορίτιδα ή εποχιακές αναπνευστικές αλλεργίες, αναφέρει διεθνής ομάδα επιστημόνων.

Εξετάζοντας τους ιατρικούς φακέλους σχεδόν 6 εκατομμυρίων εθελοντών διαπίστωσαν ότι η λοίμωξη που μπήκε πριν από πέντε χρόνια στη ζωή μας, σχετίζεται ισχυρά με αυτές τις φλεγμονώδεις παθήσεις του αναπνευστικού.

Αντιθέτως δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο αναπτύξεως άλλων φλεγμονωδών παθήσεων, όπως το έκζεμα ή η οισοφαγίτιδα.

