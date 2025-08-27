2025-08-27 00:58:43
Φωτογραφία για Ο Πέτρος Κωστόπουλος στο Πρωινό Σαββατοκύριακου με την Ελένη Τσολάκη

Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει τη μεγάλη του πρεμιέρα στη ζώνη του Σαββατοκύριακου με τη νέα εκπομπή «Το Πρωινό Σαββατοκύριακου», που θα παρουσιάζει η Ελένη Τσολάκη. Η εκπομπή, που θα ξεκινήσει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08:30 το πρωί (εκτός απροόπτου), φιλοδοξεί να δώσει νέο παλμό και φρέσκια ενέργεια στο πρωινό του τηλεοπτικού κοινού.

Στην ομάδα εντάσσεται ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο σχολιαστή. Με τη μακρά εμπειρία του στη δημοσιογραφία, την εκδοτική δραστηριότητα και την τηλεόραση, θεωρείται μια επιλογή που θα δώσει ιδιαίτερο χρώμα στο πάνελ. Η αιχμηρή και ξεκάθαρη άποψή του, τόσο σε θέματα επικαιρότητας όσο και lifestyle, αναμένεται να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού ζωντανό.

Δίπλα στην Ελένη Τσολάκη θα βρίσκονται επίσης η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Μισίρης και ο Λευτέρης Κουμαντάκης, πλαισιωμένοι από μια δυνατή δημοσιογραφική ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Όπως αποκάλυψε το Youfly.com, η ένταξη του Κωστόπουλου ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη και ενισχύει τη δυναμική του νέου εγχειρήματος του ΑΝΤ1.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα έχει ήδη ξεκινήσει και όλα δείχνουν πως το «Πρωινό Σαββατοκύριακου» θα αποτελέσει το νέο τηλεοπτικό ραντεβού για κάθε Σαββατοκύριακο.



Πηγή: tvnea.com
