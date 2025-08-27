2025-08-27 07:25:18
Φωτογραφία για Φωτογράφοι τρένων: Κλέφτες δεκάδων αντικειμένων από καταστήματα δώρων στην Έκθεση της Οσάκα
Κατά ειρωνικό τρόπο, οι ύποπτοι εξαπάτησαν επίσης σιδηροδρομικές εταιρείες για να το κάνουν.Παρόλο που η Ιαπωνία είναι μια αρκετά ασφαλής χώρα, υπάρχουν ορισμένα εγκληματικά στοιχεία που εμπλέκονται σε βίαιες πράξεις, καταστροφές περιουσίας, κλοπές και φωτογραφίσεις τρένων. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η υποομάδα των otaku που τους αρέσει να φωτογραφίζουν τρένα, γνωστή ως «toritetsu» στα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Πέτρος Κωστόπουλος στο Πρωινό Σαββατοκύριακου με την Ελένη Τσολάκη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Πέτρος Κωστόπουλος στο Πρωινό Σαββατοκύριακου με την Ελένη Τσολάκη
Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης για τα ακριβά φάρμακα στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι θα περιλαμβάνει
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης για τα ακριβά φάρμακα στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι θα περιλαμβάνει
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αγγλία: Μεγάλες καθυστερήσεις τρένων λόγω βλάβης στη σηματοδότηση
Αγγλία: Μεγάλες καθυστερήσεις τρένων λόγω βλάβης στη σηματοδότηση
Το HMRI προσφέρει ανακούφιση και αξιοπρέπεια στους μηχανοδηγούς τρένων
Το HMRI προσφέρει ανακούφιση και αξιοπρέπεια στους μηχανοδηγούς τρένων
«Πότε καθαρίζουν τα «καθίσματα τρένων»!
«Πότε καθαρίζουν τα «καθίσματα τρένων»!
Ο συνολικός αριθμός των εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης που αναχωρούν από το Xi'an ξεπερνά τις 30.000
Ο συνολικός αριθμός των εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης που αναχωρούν από το Xi'an ξεπερνά τις 30.000
Η Rail Vision εξασφαλίζει ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για βελτιωμένο σύστημα ασφάλειας τρένων
Η Rail Vision εξασφαλίζει ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για βελτιωμένο σύστημα ασφάλειας τρένων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρόστιμο 110 ευρώ: Μπορεί όντως να σας επιβληθεί πρόστιμο επειδή νιαούριζε η γάτα σας μέσα στο τρένο;
Πρόστιμο 110 ευρώ: Μπορεί όντως να σας επιβληθεί πρόστιμο επειδή νιαούριζε η γάτα σας μέσα στο τρένο;
Η Τουρκία κατασκευάζει νέα σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Κίνας και Ευρώπης παρακάμπτοντας τη Ρωσία
Η Τουρκία κατασκευάζει νέα σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Κίνας και Ευρώπης παρακάμπτοντας τη Ρωσία
«Ο Δικαστής»: Δείτε το νέο τρέιλερ της νέας σειρά του ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+
«Ο Δικαστής»: Δείτε το νέο τρέιλερ της νέας σειρά του ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+
Πέθανε ο Νομπελίστας Φυσικός Rainer Weiss
Πέθανε ο Νομπελίστας Φυσικός Rainer Weiss
Νέος Πρόεδρος του ΦΣΑ ο κ. Κων/νος Μανωλόπουλος!
Νέος Πρόεδρος του ΦΣΑ ο κ. Κων/νος Μανωλόπουλος!