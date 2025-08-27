farmakopoioi

Τα ακριβά φάρμακα από τον επόμενο μήνα και στα ιδιωτικά φαρμακείαΜαρία Γλένη26 Αυγούστου 2025 06:22Εν αναμονή της έκδοσης της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει με λεπτομέρεια ποια ακριβά φάρμακα θα διατίθενται και στα ιδιωτικά φαρμακεία, βρίσκεται η αγορά της υγείας.Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων και συζητήσεων του υπουργείου υγείας με τους φαρμακοποιούς αλλά και τις φαρμακευτικές εταιρείες, φαίνεται πως η ηγεσία του υπουργείου προτίθεται να εκδώσει την υπουργική απόφαση που θα ορίζει τις κατηγορίες των σκευασμάτων τις οποίες οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να λαμβάνουν και από τα φαρμακεία της γειτονιάς.Όπως είχε αποκαλύψει το HealthReport.gr ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η ομάδα του φαρμάκου του υπουργείου έχουν καταλήξει σε έξι κατηγορίες οι οποίες θα είναι προσβάσιμες στους ασθενείς και στις γειτονιές τους.Την ίδια στιγμή σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Υγείας έχει ήδη ολοκληρώσει την υπουργική απόφαση που θα επιτρέπει τη διάθεση συγκεκριμένων κατηγοριών ΦΥΚ και από τα ιδιωτικά φαρμακεία ώστε από τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσει η εφαρμογή.Να υπενθυμιστεί εδώ και μήνες ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε την κατ’ οίκον αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), προκειμένου οι ασθενείς να αποφεύγουν τις ουρές στα φαρμακεία του Οργανισμού.Τα ακριβά φάρμακα πάνε στο φαρμακείο της γειτονιάςΟι έξι θεραπευτικές κατηγορίες που θα διατίθενται αρχικά είναι:Φάρμακα για Πολλαπλή ΣκλήρυνσηΕρυθροποιητίνεςΟρισμένα σκευάσματα για καρκινοπαθείς που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή χορήγησηΣκευάσματα για Ηπατίτιδα ΒΦάρμακα για παθήσεις που σχετίζονται με τα λευκά αιμοσφαίριαΒιολογικοί παράγοντεςΣτόχος είναι να διατεθούν αρχικά 45.000 σκευάσματα μηνιαίως, με τον αριθμό να αυξάνεται σε περίπου 70.000 μέχρι το τέλος του έτους.Η νέα διαδικασίαΟ ασφαλισμένος θα δηλώνει στον ΕΟΠΥΥ το φαρμακείο της επιλογής του και θα καταθέτει εκεί τη συνταγή. Ο φαρμακοποιός θα αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον Οργανισμό και τη μεταφορά του φαρμάκου στο φαρμακείο. Όταν το σκεύασμα είναι διαθέσιμο, ο ασθενής θα ενημερώνεται μέσω SMS, email ή τηλεφωνικά.Για κάθε συνταγή οι φαρμακοποιοί θα αποζημιώνονται με 20 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ εκτιμάται ότι η όλη διαδικασία από την παραγγελία έως την παραλαβή δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις ημέρες.Διαβάστε περισσότερα στο : https://www.healthreport.gr/en-anamoni-tis-ypoyrgikis-apofasis-gia-ta-akriva-farmaka-sta-farmakeia-tis-geitonias-ti-tha-perilamvanei/