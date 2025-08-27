Οι

Windows Insiders στα κανάλια Dev και Beta μπορούν πλέον να δοκιμάσουν τη νέα λειτουργία με την Android εφαρμογή του Spotify, με τα Windows 11 να προσφέρουν τη δυνατότητα συνέχισης ή επανάληψης ακρόασης ακριβώς από το σημείο που σταμάτησαν.





Η Microsoft είχε παρουσιάσει παρόμοια λειτουργία συνέχειας μεταξύ συσκευών για την εφαρμογή OneDrive. Στην έκδοση 24H2 των Windows 11, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν ειδοποίηση που τους ρωτά αν θέλουν να συνεχίσουν την επεξεργασία ενός αρχείου OneDrive που είδαν τελευταία στο τηλέφωνό τους πριν ξεκλειδώσουν τον υπολογιστή τους.



Οι εκδόσεις Windows 11 Dev build 26200.5761 και Beta build 26120.5761 εισάγουν παρόμοια εμπειρία για το Spotify. Κατά την ακρόαση τραγουδιού ή podcast στην Android εφαρμογή του Spotify, τα Windows 11 θα εμφανίζουν ειδοποίηση "Resume from your phone" που θα καλεί τους χρήστες είτε να ανοίξουν την εφαρμογή Spotify είτε να την εγκαταστήσουν αν δεν υπάρχει ήδη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει εγκατεστημένη τη Windows εφαρμογή, θα εμφανίζεται το συγκεκριμένο μήνυμα

Για να δοκιμάσουν αυτή τη λειτουργία, οι Insiders στα κανάλια Dev και Beta θα πρέπει να ενεργοποιήσουν την επιλογή "Allow this PC to access your mobile devices" στις Ρυθμίσεις > Bluetooth & devices > Mobile devices και να συνδέσουν το Android τηλέφωνό τους. Η εμπειρία απαιτεί επίσης τη ρύθμιση της εφαρμογής Link to Windows στο συζευγμένο Android τηλέφωνο. "Αφού ρυθμιστούν όλα - απλώς ανοίξτε το Spotify στο τηλέφωνό σας και παίξτε ένα κομμάτι για να λάβετε την ειδοποίηση συνέχισης στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή σας", εξηγεί η ομάδα Windows Insider.

Αρχικά η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε Windows Insiders που διαθέτουν Copilot Plus PCs και γίνεται μέσω Microsoft Store. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο στόχος είναι οι χρήστες να πραγματοποιούν αναζητήσεις χρησιμοποιώντας πιο περιγραφική γλώσσα.



Μέχρι σήμερα, το Copilot υποστηρίζει αναζήτηση αρχείων βάσει ονόματος, χρόνου τελευταίου ανοίγματος ή τύπου αρχείου. Όπως αναφέρεται, η νέα δοκιμή προχωρά ένα βήμα παραπέρα, επιτρέποντας στον χρήστη να περιγράψει τι ακριβώς αναζητά. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει να βρεθεί «το αρχείο με τη συνταγή για κοτόπουλο στο φούρνο», χωρίς να χρειάζεται να θυμάται συγκεκριμένα μεταδεδομένα.





Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά εγκαινίασε την αναζήτηση των Windows με AI στα Copilot Plus PCs. Πλέον, η αναζήτηση για αρχεία γίνεται απευθείας στο Copilot, ενοποιώντας την εμπειρία μέσα στην εφαρμογή.



Παράλληλα, η Microsoft πειραματίζεται με ένα νέο αρχικό μενού του Copilot app, το οποίο εμφανίζει πρόσφατες εφαρμογές, αρχεία και συνομιλίες. Το ανανεωμένο περιβάλλον συγκεντρώνει αυτά τα στοιχεία στην αρχική οθόνη, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα. Επιπλέον, αν ο χρήστης επιλέξει μια εφαρμογή στην ενότητα «λήψη καθοδηγούμενης βοήθειας», το Copilot ξεκινά αυτόματα μια συνεδρία Vision. Σε αυτή τη λειτουργία, το σύστημα σαρώνει ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή και καθοδηγεί τον χρήστη μέσα στην εφαρμογή, βήμα προς βήμα.





Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα μεταφόρτωσης (upload) πρόσφατης φωτογραφίας στο Copilot, όπου ο χρήστης μπορεί να την επιλέξει από την αριστερή πλευρά της οθόνης και στη συνέχεια να ζητήσει από τον βοηθό περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενό της. Η νέα αρχική εμπειρία αντλεί αυτόματα τις πρόσφατες εφαρμογές και τα αρχεία, ενισχύοντας την κεντρική προβολή του Copilot. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόσβαση σε πρόσφατη δραστηριότητα γίνεται πιο άμεση, χωρίς εναλλαγές μεταξύ διαφορετικών παραθύρων. Με πληροφορίες από το Insomnia.gr







