Η κινεζική Tianba, θυγατρική της Aoostar, παρουσίασε νέες μητρικές «mobile on desktop» (MoDT) που ενσωματώνουν απευθείας κορυφαίους mobile επεξεργαστές της AMD σε διαμόρφωση για desktop. Οι επιλογές είναι δύο: Ryzen 9 9955HX και Ryzen 9 9955HX3D, δηλαδή οι ισχυρότεροι mobile Fire Range της AMD αυτή τη στιγμή. Το concept MoDT εκμεταλλεύεται το χαμηλότερο κόστος των mobile chip και, δίνοντάς τους «desktop» ψύξη, απελευθερώνει επιδόσεις που σε laptop πνίγονται από θερμικούς περιορισμούς. Το κόστος είναι η μόνιμη δέσμευση: ο επεξεργαστής είναι κολλημένος (BGA), οπότε αναβάθμιση CPU σημαίνει αλλαγή ολόκληρης μητρικής. Η υλοποίηση της Tianba είναι mATX με πλήρους μήκους PCIe 5.0 x16 για GPU, δύο υποδοχές M.2 Gen5x4 για SSD και τη διαφημιζόμενη vapor chamber στη μονάδα ψύξης πάνω από το SoC· η τροφοδοσία είναι 10 φάσεων, επίπεδο που βλέπουμε σε αρκετές mid‑range B650. Η τιμή στην Κίνα αναφέρεται στα 3.799 γουάν για το 9955HX (~530 δολ.) και 4.799 γουάν για το 9955HX3D (~670 δολ.), με τη σημείωση ότι οι διεθνείς τιμές συνήθως ανεβαίνουν λόγω δασμών/μεταφορικών.

Οι δύο κορυφαίοι Fire Range μοιράζονται 16 πυρήνες/32 νήματα και boost έως 5,4 GHz με τυπικό TDP 54 W, αλλά διαφέρουν έντονα στην κρυφή μνήμη: ο Ryzen 9 9955HX3D διαθέτει στο σύνολο 144 MB L3 χάρη στη 3D V‑Cache, ενώ ο 9955HX περιορίζεται περίπου στα μισά. Η 3D V‑Cache προσθέτει κάθετα extra L3 πάνω από το chiplet, σαν να προσθέτεις έναν «όροφο» αποθήκευσης πολύ κοντά στο πυρήνα, μειώνοντας καθυστερήσεις σε παιχνίδια. Η AMD τοποθετεί θεσμικά τον 9955HX3D ως «τον ταχύτερο mobile gaming επεξεργαστή», με Zen 5 αρχιτεκτονική και την 3D V‑Cache δεύτερης γενιάς.

Η Aoostar στοχεύει ευθέως το κοινό που θέλει «σχεδόν desktop» επιδόσεις gaming με μικρότερο συνδυαστικό κόστος. Σε επίπεδο τιμών, το MoDT πακέτο με 9955HX3D κοστολογείται αισθητά χαμηλότερα από έναν τυπικό συνδυασμό desktop Ryzen 9 9950X3D συν μια καλή B650 μητρική, σύμφωνα με την ανάλυση του Tom’s Hardware. Βέβαια, ο ισχυρισμός δεν αναιρεί το προφανές: τα πλήρη desktop SKUs παραμένουν ταχύτερα όταν τρέχουν στο ονομαστικό περιθώριο ισχύος, απλώς το MoDT πατάει σε καλύτερη αναλογία τιμής/απόδοσης για όσους «τους αρκεί» η απόδοση ενός mobile CPU με καλή ψύξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Fire Range είχαν παρουσιαστεί στις αρχές του έτους ως mobile Zen 5, με τον 9955HX3D να ηγείται της σειράς. Τα βασικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άμεσα τα παιχνίδια είναι οι υψηλές συχνότητες και η τεράστια L3, ειδικά στο X3D. Η εμπειρία σε MoDT μπορεί να ευνοηθεί ακόμα περισσότερο λόγω πιο επιθετικών προφίλ ισχύος και του περιθωρίου για μεγάλη αερόψυκτρα ή και υδρόψυξη, περιορίζοντας θερμικό throttling που συναντάμε στα laptops.

Σε πρακτικούς όρους, η πρόταση της Tianba/Aoostar φέρνει στο mainstream ένα σχήμα που μέχρι τώρα βλέπαμε κυρίως σε κινέζικη αγορά και mini‑PCs: mobile chip σε desktop πλακέτα χωρίς δυνατότητα αλλαγής CPU, αλλά με πλήρη ευελιξία σε GPU, αποθήκευση και RAM. Όσο η προσφορά/ζήτηση στα desktop chip παραμένει σφιχτή και οι τιμές μητρικών/CPU διαμορφώνουν αθροιστικό κόστος, τέτοια bundles MoDT πιθανότατα θα κερδίζουν έδαφος για gaming και «AI in a box» σενάρια με χαμηλότερη κατανάλωση. Αν ζητούμενο είναι «σχεδόν desktop» gaming με μικρότερο λογαριασμό και χαμηλό θόρυβο/κατανάλωση, τα νέα MoDT της Aoostar δείχνουν έναν πρακτικό δρόμο — με τίμημα την απουσία μελλοντικής αναβάθμισης CPU.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.