2025-08-28 10:29:25
Φωτογραφία για ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος από ιό του Δυτικού Νείλου και 13 νέα κρούσματα



Σε ποιες περιοχές έχει γίνει έκθεση στον ιό. Τι αναφέρεται στην εβδομαδιαία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Τους τρεις έχουν φτάσει οι νεκροί από ιό του Δυτικού Νείλου την περίοδο που διανύουμε, εκ των οποίων ένας καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για άτομα άνω των 78 ετών, όπως αναφέρεται στην εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Στην έκθεση επισημαίνεται, επίσης, πως την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 13 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ 1 ασθενής νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.



Από την αρχή της περιόδου μέχρι χθες, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 60 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 51 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα ή και μηνιγγίτιδα ή και οξεία χαλαρή παράλυση και 9 είχαν ήπιες εκδηλώσεις.

Οι εκτιμώμενοι Δήμοι έκθεσης είναι: Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Φυλής, Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Ιλίου, Κορυδαλλού, Σαλαμίνας, Μαραθώνα, Παπάγου - Χολαργού, Φιλοθέης - Ψυχικού, Ηλιούπολης, Πύργου, Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Αιγιαλείας, Τυρνάβου, Αγιάς, Λάρισας, Τεμπών, Κιλελέρ, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Πέλλας, Βέροιας και Άρτας.

Πηγή : iatronet 


pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ίσες ευκαιρίες για όλους στην παιδεία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ίσες ευκαιρίες για όλους στην παιδεία
Herwig Schopper (1924–2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Herwig Schopper (1924–2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου - 12 νέα κρούσματα
ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου - 12 νέα κρούσματα
Ιός του Δυτικού Νείλου: Πού και γιατί υπάρχουν κρούσματα. Ποια κουνούπια είναι επικίνδυνα
Ιός του Δυτικού Νείλου: Πού και γιατί υπάρχουν κρούσματα. Ποια κουνούπια είναι επικίνδυνα
ΟΣΕΘ: Στον πολυτροπικό σταθμό Νέα Ελβετία μεταφέρεται το τέρμα ακόμη πέντε λεωφορειακών γραμμών
ΟΣΕΘ: Στον πολυτροπικό σταθμό Νέα Ελβετία μεταφέρεται το τέρμα ακόμη πέντε λεωφορειακών γραμμών
Παράδοση φαρμάκων κατ’ οίκον - ακόμη και στο εξοχικό το καλοκαίρι - από τις 16 Ιουνίου: Αναλυτικά η διαδικασία
Παράδοση φαρμάκων κατ’ οίκον - ακόμη και στο εξοχικό το καλοκαίρι - από τις 16 Ιουνίου: Αναλυτικά η διαδικασία
Ακόμη ένα καλοκαίρι χωρίς κλιματισμό στο μετρό: Του... χρόνου νέοι συρμοί
Ακόμη ένα καλοκαίρι χωρίς κλιματισμό στο μετρό: Του... χρόνου νέοι συρμοί
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
H AMD ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Fire Range σε desktop: Aoostar mATX MoDT με Ryzen 9 9955HX
H AMD ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Fire Range σε desktop: Aoostar mATX MoDT με Ryzen 9 9955HX
3 λόγοι για τους οποίους οι πτήσεις είναι πολύ φθηνότερες από τα τρένα και γιατί αυτό πρέπει να αλλάξει
3 λόγοι για τους οποίους οι πτήσεις είναι πολύ φθηνότερες από τα τρένα και γιατί αυτό πρέπει να αλλάξει
Η ΕΕ ξεκινά διαβούλευση για την ενημέρωση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών
Η ΕΕ ξεκινά διαβούλευση για την ενημέρωση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών
Νυχτερινή ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC56
Νυχτερινή ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC56
μιτοχόνδριο – με ποιητική διάθεση και ποιητική αδεία.
μιτοχόνδριο – με ποιητική διάθεση και ποιητική αδεία.