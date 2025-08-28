Σε ποιες περιοχές έχει γίνει έκθεση στον ιό. Τι αναφέρεται στην εβδομαδιαία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.Τους τρεις έχουν φτάσει οι νεκροί από ιό του Δυτικού Νείλου την περίοδο που διανύουμε, εκ των οποίων ένας καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για άτομα άνω των 78 ετών, όπως αναφέρεται στην εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Στην έκθεση επισημαίνεται, επίσης, πως την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 13 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ 1 ασθενής νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Από την αρχή της περιόδου μέχρι χθες, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 60 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 51 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα ή και μηνιγγίτιδα ή και οξεία χαλαρή παράλυση και 9 είχαν ήπιες εκδηλώσεις.

Οι εκτιμώμενοι Δήμοι έκθεσης είναι: Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Φυλής, Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Ιλίου, Κορυδαλλού, Σαλαμίνας, Μαραθώνα, Παπάγου - Χολαργού, Φιλοθέης - Ψυχικού, Ηλιούπολης, Πύργου, Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Αιγιαλείας, Τυρνάβου, Αγιάς, Λάρισας, Τεμπών, Κιλελέρ, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Πέλλας, Βέροιας και Άρτας.

Πηγή : iatronet





pharmateam