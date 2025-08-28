2025-08-28 10:53:57
Φωτογραφία για Herwig Schopper (1924–2025)
Panagiotis Sotiropoulos

Herwig Schopper (1924–2025) Φυσικός, οραματιστής, διπλωμάτης της επιστήμης

Η ζωή και το έργο του Herwig Schopper αποτελούν ένα σπάνιο παράδειγμα επιστημονικής αφοσίωσης, διπλωματικής διορατικότητας και ανθρώπινης σοφίας. Η δήλωσή του στην επέτειο των 100ων γενεθλίων του — Να παραμένεις ενεργός, φιλοπερίεργος επιστήμονας σε όλη σου τη ζωή, ευαίσθητος δέκτης όσων συμβαίνουν γύρω σου — δεν ήταν απλώς συμβουλή, αλλά συμπύκνωση της δικής του πορείας.

Επιστήμονας με όραμα ως διευθυντής του CERN από το 1981 έως το 1988, ο Schopper οραματίστηκε και υλοποίησε το έργο του Μεγάλου Επιταχυντή Ηλεκτρονίων-Ποζιτρονίων (LEP), τον μεγαλύτερο επιταχυντή που είχε κατασκευαστεί ως τότε.

Η θητεία του σημαδεύτηκε από την ανακάλυψη των μποζονίων W και Z, γεγονός που οδήγησε στο Νόμπελ Φυσικής για τους Carlo Rubbia και Simon van der Meer. Η διπλωματική του ικανότητα συνέβαλε στην παγκόσμια αναγνώριση του CERN και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιστημονικής ταυτότητας.


Η Ακαδημαϊκή πορεία ήταν επίσης αξιοσημείωτη. Καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Erlangen (1954), του Meinz (1957), και αργότερα διευθυντής στο DESY, πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη των πρώτων επιταχυντών στη Γερμανία.

Η συμβολή του στην ανασυγκρότηση της θεμελιώδους φυσικής μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν καθοριστική. Πέρα από το CERN, υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του SESAME, του διεθνούς εργαστηρίου σύγχροτρον φωτός στη Μέση Ανατολή, προωθώντας την επιστημονική συνεργασία μεταξύ χωρών με ιστορικές εντάσεις. Ο Schopper πίστευε βαθιά ότι η επιστήμη μπορεί να ενώσει εκεί που η πολιτική χωρίζει. Το έργο του απέδειξε ότι η γνώση δεν έχει σύνορα — και ότι η συνεργασία είναι η πιο ισχυρή μορφή αντίστασης στον διχασμό. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε απλώς επιστήμονας, αλλά πνευματικός αρχιτέκτονας της ευρωπαϊκής φυσικής και ακούραστος υπερασπιστής της διεθνούς συνεργασίας.

Ο Herwig Schopper απεβίωσε στις 19 Αυγούστου 2025 σε ηλικία 101 ετών. Η παρακαταθήκη του δεν είναι μόνο επιστημονική, αλλά και βαθιά ανθρώπινη: η πίστη στη συνεργασία, στην περιέργεια και στην αδιάκοπη συμμετοχή στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Φωτογραφία: Ο Herwig Schopper, το 1982, μπροστά σε έναν χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του μελλοντικού Μεγάλου Επιταχυντή Ηλεκτρονίων-Ποζιτρονίων, του οποίου η κατασκευή είχε εγκριθεί το προηγούμενο έτος. (Εικόνα: CERN)
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος από ιό του Δυτικού Νείλου και 13 νέα κρούσματα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος από ιό του Δυτικού Νείλου και 13 νέα κρούσματα
Σε λιγότερο από τρεις ώρες, τα τρένα υψηλής ταχύτητας της Κίνας γυρίζουν τους ταξιδιώτες 1.200 χρόνια πίσω
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε λιγότερο από τρεις ώρες, τα τρένα υψηλής ταχύτητας της Κίνας γυρίζουν τους ταξιδιώτες 1.200 χρόνια πίσω
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (26/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (26/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (25/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (25/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/8/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ίσες ευκαιρίες για όλους στην παιδεία
Ίσες ευκαιρίες για όλους στην παιδεία
H AMD ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Fire Range σε desktop: Aoostar mATX MoDT με Ryzen 9 9955HX
H AMD ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Fire Range σε desktop: Aoostar mATX MoDT με Ryzen 9 9955HX
3 λόγοι για τους οποίους οι πτήσεις είναι πολύ φθηνότερες από τα τρένα και γιατί αυτό πρέπει να αλλάξει
3 λόγοι για τους οποίους οι πτήσεις είναι πολύ φθηνότερες από τα τρένα και γιατί αυτό πρέπει να αλλάξει
Η ΕΕ ξεκινά διαβούλευση για την ενημέρωση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών
Η ΕΕ ξεκινά διαβούλευση για την ενημέρωση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών
Νυχτερινή ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC56
Νυχτερινή ταλαιπωρία για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC56