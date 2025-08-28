tinanantsou.blogspot.gr

Panagiotis SotiropoulosHerwig Schopper (1924–2025) Φυσικός, οραματιστής, διπλωμάτης της επιστήμηςΗ ζωή και το έργο του Herwig Schopper αποτελούν ένα σπάνιο παράδειγμα επιστημονικής αφοσίωσης, διπλωματικής διορατικότητας και ανθρώπινης σοφίας. Η δήλωσή του στην επέτειο των 100ων γενεθλίων του — Να παραμένεις ενεργός, φιλοπερίεργος επιστήμονας σε όλη σου τη ζωή, ευαίσθητος δέκτης όσων συμβαίνουν γύρω σου — δεν ήταν απλώς συμβουλή, αλλά συμπύκνωση της δικής του πορείας.Επιστήμονας με όραμα ως διευθυντής του CERN από το 1981 έως το 1988, ο Schopper οραματίστηκε και υλοποίησε το έργο του Μεγάλου Επιταχυντή Ηλεκτρονίων-Ποζιτρονίων (LEP), τον μεγαλύτερο επιταχυντή που είχε κατασκευαστεί ως τότε.Η θητεία του σημαδεύτηκε από την ανακάλυψη των μποζονίων W και Z, γεγονός που οδήγησε στο Νόμπελ Φυσικής για τους Carlo Rubbia και Simon van der Meer. Η διπλωματική του ικανότητα συνέβαλε στην παγκόσμια αναγνώριση του CERN και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιστημονικής ταυτότητας.Η Ακαδημαϊκή πορεία ήταν επίσης αξιοσημείωτη. Καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Erlangen (1954), του Meinz (1957), και αργότερα διευθυντής στο DESY, πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη των πρώτων επιταχυντών στη Γερμανία.Η συμβολή του στην ανασυγκρότηση της θεμελιώδους φυσικής μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν καθοριστική. Πέρα από το CERN, υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του SESAME, του διεθνούς εργαστηρίου σύγχροτρον φωτός στη Μέση Ανατολή, προωθώντας την επιστημονική συνεργασία μεταξύ χωρών με ιστορικές εντάσεις. Ο Schopper πίστευε βαθιά ότι η επιστήμη μπορεί να ενώσει εκεί που η πολιτική χωρίζει. Το έργο του απέδειξε ότι η γνώση δεν έχει σύνορα — και ότι η συνεργασία είναι η πιο ισχυρή μορφή αντίστασης στον διχασμό. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε απλώς επιστήμονας, αλλά πνευματικός αρχιτέκτονας της ευρωπαϊκής φυσικής και ακούραστος υπερασπιστής της διεθνούς συνεργασίας.Ο Herwig Schopper απεβίωσε στις 19 Αυγούστου 2025 σε ηλικία 101 ετών. Η παρακαταθήκη του δεν είναι μόνο επιστημονική, αλλά και βαθιά ανθρώπινη: η πίστη στη συνεργασία, στην περιέργεια και στην αδιάκοπη συμμετοχή στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.Φωτογραφία: Ο Herwig Schopper, το 1982, μπροστά σε έναν χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του μελλοντικού Μεγάλου Επιταχυντή Ηλεκτρονίων-Ποζιτρονίων, του οποίου η κατασκευή είχε εγκριθεί το προηγούμενο έτος. (Εικόνα: CERN)