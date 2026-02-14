2026-02-14 12:51:29

Το «CRIMINAL MINDS – EVOLUTION», η συναρπαστική συνέχεια της πολυβραβευμένης σειράς που καθήλωσε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, επιστρέφει δυναμικά σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 23:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στο ΜΑΚ TV.



Στους νέους κύκλους της θρυλικής αστυνομικής σειράς μυστηρίου, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το εγκληματικό προφίλ, η Μονάδα Συμπεριφορικής Ανάλυσης (BAU) καλείται να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη, ίσως, πρόκληση της ιστορίας της. Έρχεται αντιμέτωπη με ένα σκοτεινό και εξαιρετικά οργανωμένο δίκτυο δολοφόνων, που γεννήθηκε μέσα στην απομόνωση της πανδημίας και εξελίχθηκε σε μία θανατηφόρα απειλή. Καθώς τα εγκλήματα πολλαπλασιάζονται, οι πράκτορες της BAU βυθίζονται στα πιο σκοτεινά μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, όταν κατανοείς την ανθρώπινη φύση.



Πιο ώριμο, πιο σκοτεινό και πιο καθηλωτικό από ποτέ, η κορυφαία αστυνομική σειρά «CRIMINAL MINDS – EVOLUTION» ανεβάζει την ένταση και την αγωνία στα άκρα, προσφέροντας μία σύγχρονη, τηλεοπτική εμπειρία γεμάτη ανατροπές.



«CRIMINAL MINDS - EVOLUTION»



Πρεμιέρα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 23:00 και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στο ΜΑΚ TV.



Συντελεστές



Αστυνομική σειρά μυστηρίου αμερικανικής παραγωγής 2022



ΠΑΙΖΟΥΝ : Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez, Paget Brewster



Πηγή: tvnea.com



