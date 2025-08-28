2025-08-28 12:43:27

Η ενημέρωση μπορεί να είναι καθαρή, αξιόπιστη και ανθρώπινη.



Η ψυχαγωγία μπορεί να είναι ποιοτική, φωτεινή και ευχάριστη.



Κι όταν αυτά τα δύο «συναντιούνται» στην ολοκαίνουργια infotainment πρόταση του ΣΚΑΪ; Τότε... «Το ‘χουμε!».



Από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 15.30 και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ο Κώστας Τσουρός δίνει άλλο ρυθμό στα απογεύματά μας. Μαζί με την Άννα Κανδύλη, τη Δέσποινα Τσόκου και τον Στέργιο Σαμαρτζή μπαίνουν στην καρδιά της επικαιρότητας και μας δίνουν την πιο καθαρή εικόνα της. Μαζί με την Ναταλία Αργυράκη, τον Χάρη Λεμπιδάκη και την Τζώρτζια Γεωργίου με πιο χαλαρή διάθεση αναλαμβάνουν να μας ψυχαγωγήσουν.



Με πλούσια θεματολογία, ρεπορτάζ, ενδιαφέροντες καλεσμένους, αλλά και μια ομάδα δημοσιογράφων που μιλάει την ίδια γλώσσα, η εκπομπή φιλοδοξεί να γίνει η αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών.



Πηγή: tvnea.com



