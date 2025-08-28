2025-08-28 12:43:27
To ΕΡΤNEWS ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Στέλλα Στυλιανού.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων, εντάσσεται από τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο δυναμικό του ενημερωτικού καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης.

Η Στέλλα Στυλιανού θα παρουσιάζει καθημερινά το δελτίο στις 12:00, το δελτίο που είναι «πρώτο στην είδηση».

Η Στέλλα Στυλιανού θα ενισχύσει το δημοσιογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ και την αποστολή της για ενημέρωση με καθαρή ματιά.

Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 η Στέλλα Στυλιανού στο δελτίο στις 12:00 από το ΕΡΤNEWS και σε παράλληλη μετάδοση από την ΕΡΤ1.

