2025-08-30

Yπάρχει ένας τύπος τρένου στον πλανήτη, που είναι υψηλής ταχύτητας, λειτουργεί επί 60 χρόνια, έχει μεταφέρει πάνω από 10 δισεκατομμύρια επιβάτες και δεν είχε ποτέ θανατηφόρο συμβάν, από συγκρούσεις ή εκτροχιασμούς.news247.grΕίναι το Shinkansen, της Ιαπωνίας, γνωστό ως bullet train.Σήμερα ταξιδεύει με 320 χιλιόμετρα την ώρα και έχει, κατά μέσο όρο, μόλις 1,6 λεπτά καθυστέρηση, παρά τις όποιες sidirodromikanea

