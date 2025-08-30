2025-08-30 09:07:05
Φωτογραφία για To τρένο που τρέχει με 200χλμ την ώρα επί 60 χρόνια και δεν είχε ποτέ δυστύχημα!
Yπάρχει ένας τύπος τρένου στον πλανήτη, που είναι υψηλής ταχύτητας, λειτουργεί επί 60 χρόνια, έχει μεταφέρει πάνω από 10 δισεκατομμύρια επιβάτες και δεν είχε ποτέ θανατηφόρο συμβάν, από συγκρούσεις ή εκτροχιασμούς.news247.grΕίναι το Shinkansen, της Ιαπωνίας, γνωστό ως bullet train.Σήμερα ταξιδεύει με 320 χιλιόμετρα την ώρα και έχει, κατά μέσο όρο, μόλις 1,6 λεπτά καθυστέρηση, παρά τις όποιες sidirodromikanea
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΡΑΓΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΑΤΕΣ-ΤΙ ΝΑ ΠΡΣΕΞΕΤΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΡΑΓΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΑΤΕΣ-ΤΙ ΝΑ ΠΡΣΕΞΕΤΕ
ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση 23% στις εισαγωγές
ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση 23% στις εισαγωγές
Τόκιο προς Σεντάι: Ταξίδι με τρένο-σφαίρα του πρωθυπουργού Μόντι με τον Ιάπωνα ομόλογό του
Από το Shanghai Maglev μέχρι το JR Shinkansen, τα 6 ταχύτερα τρένα στον κόσμο, δείτε ποιο τρένο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
Κορίτσια από το Μπιχάρ επιβιώνουν αφού ξαπλώνουν ανάμεσα στις γραμμές κάτω από κινούμενο τρένο!
Βουλγαρία:Δύο κορίτσια πήδηξαν από ένα κινούμενο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κλισούρας
11 απίστευτα πολυτελή ταξίδια με τρένο σε όλο τον κόσμο
Συντάξεις: Αποκαλυπτικός οδηγός για έξοδο με πλασματικά - Ποια χρόνια εξαγοράζονται και πόσο κοστίζουν [πίνακες και παραδείγματα]
Σε κανονική λειτουργία ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης
94 μόνιμες θέσεις στο Μετρό Αθηνών – Δείτε ειδικότητες και προθεσμίες
Τοποθετούνται απινιδωτές σε μετρό και ταξί
Τόκιο προς Σεντάι: Ταξίδι με τρένο-σφαίρα του πρωθυπουργού Μόντι με τον Ιάπωνα ομόλογό του
