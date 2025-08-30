Τι προκύπτει από την ανάγνωση του επιδημιολογικού δελτίου του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.Αύξηση κατά 23% στις εισαγωγές ασθενών με CoViD στα νοσοκομεία, καταγράφηκε την εβδομάδα 18 έως 24 Αυγούστου. Οι νοσηλείες έφτασαν τις 236, έναντι μέσου όρου 192 τις προηγούμενες εβδομάδες, ενώ 5 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους.Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

18 - 24 Αυγούστου

28 Ιουλίου - 3 Αυγούστου

Νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD53Διασωληνωμένοι με CoViD11Εισαγωγές ασθενών με CoViD236189Εισαγωγές σε ΜΕΘ ασθενών με γρίπη 11Θάνατοι ασθενών με γρίπη 1

0

pharmateam

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Οργανισμού:Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια, παρουσιάζει σταδιακή ανοδική τάση από την αρχή του καλοκαιριού, κινούμενη σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.Ο αριθμός νέων εισαγωγών παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης μετά τα τέλη Ιουλίου, κυμαινόμενος προς το παρόν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων.Από την αρχή του 2024, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 403.Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής επικράτησης του XFG.Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου για κανένα από τα εν λόγω στελέχη.Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονα αυξητική τάση.Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω από το επιδημικό όριο της εποχικής δραστηριότητας (10%), παρουσιάζοντας μείωση μετά τον Ιούλιο. Η θετικότητα στη δευτεροβάθμια φροντίδα Υγείας παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.Πηγή : iatronet