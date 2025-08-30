2025-08-30 09:03:52
Φωτογραφία για Συντάξεις: Αποκαλυπτικός οδηγός για έξοδο με πλασματικά - Ποια χρόνια εξαγοράζονται και πόσο κοστίζουν [πίνακες και παραδείγματα]
Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης είναι γεγονός ότι έχουν ανέβει σημαντικά μετά τις μνημονιακές αλλαγές, που έγιναν μαζί με τις περικοπές συντάξεων, και θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο μετά το 2027, εφόσον εφαρμοστεί η ρήτρα για το προσδόκιμο ζωής, αν και παραμένουν σε επίπεδα χαμηλότερα του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΟΣΑ.Κώστας Κατίκοeleftherostypos.grΜε τα δεδομένα αυτά, η
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σε κανονική λειτουργία ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε κανονική λειτουργία ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΡΑΓΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΑΤΕΣ-ΤΙ ΝΑ ΠΡΣΕΞΕΤΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΡΑΓΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΑΤΕΣ-ΤΙ ΝΑ ΠΡΣΕΞΕΤΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 με πλασματικά και πόσα παίρνουν [πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 με πλασματικά και πόσα παίρνουν [πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Οδηγός για ασφαλισμένους σε 33 ταμεία - Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Οδηγός για ασφαλισμένους σε 33 ταμεία - Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν φέτος (από 59,7 ετών) και πόσα θα πάρουν [πίνακες]
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν φέτος (από 59,7 ετών) και πόσα θα πάρουν [πίνακες]
Συντάξεις: Ο ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 45.000 περιπτώσεις – Μέση επιστροφή €8.500
Συντάξεις: Ο ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 45.000 περιπτώσεις – Μέση επιστροφή €8.500
Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2025 (και Θεολόγοι Ειδικής)
Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2025 (και Θεολόγοι Ειδικής)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
94 μόνιμες θέσεις στο Μετρό Αθηνών – Δείτε ειδικότητες και προθεσμίες
94 μόνιμες θέσεις στο Μετρό Αθηνών – Δείτε ειδικότητες και προθεσμίες
Τοποθετούνται απινιδωτές σε μετρό και ταξί
Τοποθετούνται απινιδωτές σε μετρό και ταξί
Τόκιο προς Σεντάι: Ταξίδι με τρένο-σφαίρα του πρωθυπουργού Μόντι με τον Ιάπωνα ομόλογό του
Τόκιο προς Σεντάι: Ταξίδι με τρένο-σφαίρα του πρωθυπουργού Μόντι με τον Ιάπωνα ομόλογό του
Από το Shanghai Maglev μέχρι το JR Shinkansen, τα 6 ταχύτερα τρένα στον κόσμο, δείτε ποιο τρένο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
Από το Shanghai Maglev μέχρι το JR Shinkansen, τα 6 ταχύτερα τρένα στον κόσμο, δείτε ποιο τρένο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
η συνάντησή μου με ένα ψιλόλιγνο παλληκάρι – το πολυκόμπι
η συνάντησή μου με ένα ψιλόλιγνο παλληκάρι – το πολυκόμπι