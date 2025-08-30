2025-08-30 09:03:52

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης είναι γεγονός ότι έχουν ανέβει σημαντικά μετά τις μνημονιακές αλλαγές, που έγιναν μαζί με τις περικοπές συντάξεων, και θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο μετά το 2027, εφόσον εφαρμοστεί η ρήτρα για το προσδόκιμο ζωής, αν και παραμένουν σε επίπεδα χαμηλότερα του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΟΣΑ.Κώστας Κατίκοeleftherostypos.grΜε τα δεδομένα αυτά, η

