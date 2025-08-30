2025-08-30 08:17:11
Την τελευταία ώρα αντιμετώπιζε πρόβλημα η Τροχιά 2 Σε κανονική λειτουργία και πάλι το μετρό στη Θεσσαλονίκη μετά το πρόβλήμα που υπήρχε στη γραμμή την προηγούμενη ώρα όπου μόνο από την Τροχιά 2 πραγματοποιούνταν τα δρομολόγια μεταξύ Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σιντριβανίου. parallaximag.grΤο πρόβλημα σύμφωνα με το site του μετρό αντιμετωπίστηκε και επανήλθαν τα δρομολόγια στην sidirodromikanea
