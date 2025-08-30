Η Φαίη Μαυραγάνη επέστρεψε στη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Σήμερα (30/8) καλημέρισε ξανά τους τηλεθεατές στην πρωινή εκπομπή της, ξεκινώντας τη δεύτερη σεζόν, όπου θα μοιράζονται μαζί την πρώτη «καλημέρα» κάθε Σαββατοκύριακου.«Καλημέρα, κυρίες και κύριοι! Καλώς ήρθατε και πάλι στη συντροφιά μας ή μάλλον καλώς ήρθαμε και πάλι εμείς στη συντροφιά σας. Πανηγύρια όλο τον Αύγουστο. Κυρίως νέοι αλλά και μεγαλύτεροι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας χόρεψαν, γιόρτασαν, έφαγαν, ήπιαν, απόλαυσαν στα πανηγύρια. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση που τόσοι πολλοί νέοι ξαναγάπησαν τη λαϊκή μουσική, τους παραδοσιακούς χορούς, τα νησιώτικά μας και ήταν από τις βασικές πηγές διασκέδασης σε όλες τις καλοκαιρινές παρέες, στα γλέντια, στις εξόδους, στις εξορμήσεις», είπε η Φαίη Μαυραγάνη ντυμένη με ένα εντυπωσιακό φόρεμα σε κόκκινες αποχρώσεις.«Δεν υπήρχε νησιωτικός προορισμός που να μη στήθηκε μια μεγάλη γιορτή πανηγυριού και όλοι οι χορευτές, αν δείτε, είναι κυρίως νέοι, πολύ μικρές ηλικίες, πολύ νέοι άνθρωποι. Μπορεί να μην ξέρει κανείς να χορεύει αλλά θα μπει, θα γίνει μια παρέα, μια αγκαλιά και θα το γιορτάσει», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ.Φυσικά, η Φαίη Μαυραγάνη δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους αδειούχους αλλά και σε εκείνους που δυστυχώς δεν κατάφεραν να φύγουν φέτος για τις διακοπές τους εκτός του τόπου κατοικίας τους.«Εύχομαι οι τυχεροί που θα μπορέσετε να φύγετε τον Σεπτέμβριο να καταφέρετε να χαρείτε, να γιορτάσετε. Όσοι επιστρέψαμε, έχουμε αυτή τη «σκοτεινιά» της επιστροφής, χρειαζόμαστε μια εβδομάδα προσαρμογής. Να πω όμως και καλή δύναμη σε όσους δεν καταφέρατε να φύγετε είτε για λόγους οικονομικούς, είτε για λόγους υγείας. Τη συμπαράσταση και την αγάπη μας», τόνισε χαρακτηριστικά η Φαίη Μαυραγάνη.Πηγή: tvnea.com