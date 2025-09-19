Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και 5 συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες συναίσθημα αλλά και ανατροπές.Η Πολυξένη, όπως και η Ευγενία Ξυγκόρου που την υποδύεται, πάντα είχε ένα όνειρο: να γίνει ηθοποιός. Από μικρή παρατηρεί και ενημερώνεται για το θέατρο όσο περισσότερο μπορεί στο χωριό της στον Όλυμπο. Έχει ελάχιστες εμπειρίες και αυτό την κάνει τολμηρή, αφού έχει αγνοία κινδύνου. Η φιλοδοξία και η δίψα της για ζωή συχνά την κάνουν να φέρεται παρορμητικά κάνοντας λάθη, όμως μαθαίνει από αυτά και διορθώνεται. Μέσα από τις σχέσεις με τους ανθρώπους του μπουλουκιού η Πολυξένη μαθαίνει να βάζει τον εγωισμό της κάτω, να παραδέχεται τα λάθη της, να κάνει ειρήνη και να συγχωρεί. Αποκτά εφόδια που της είναι πολύ χρήσιμα στη μετέπειτα ζωή της, όταν πια γίνεται μια ώριμη γυναίκα και πετυχημένη σταρ του σινεμά και του θεάτρου. Μέχρι να φτάσει όμως εκεί περνάει πολλά κύματα και τα μεγαλύτερα αφορούν τον έρωτα, του οποίου τη δύναμη απαξιώνει από όταν ήταν μικρή. Το κύμα του έρωτα όμως είναι πάντα τόσο ορμητικό που τους παρασέρνει όλους, ακόμα και όσους επιδεικνύουν τόσο σθεναρή αντίσταση όση η Πολυξένη.Η Ευγενία Ξυγκόρου ενσαρκώνει την Πολυξένη: https://vm.tiktok.com/ZNdpd48Ux/Η Στεφανία Γουλιώτη, υποδύεται την Μάρθα, μία χειραφετημένη, ώριμη, κατασταλαγμένη γυναίκα που ξέρει τι θέλει από τη ζωή. Δεν φοβήθηκε να τα σπάσει με τον πατέρα της και να απαρνηθεί τις ανέσεις που της πρόσφερε η πλούσια οικογένειά της για να ακολουθήσει έναν έρωτα και μια ζωή στα μπουλούκια παρόλο που δεν ήταν το όνειρο της να γίνει ηθοποιός. Αν και εκείνος ο έρωτας έληξε άδοξα, έμεινε με τον θίασο του Λάμπρου γιατί ξέρει καλά να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που της προσφέρονται από τη ζωή. Εκεί γνωρίζει και την Πολυξένη. Διακρίνοντας το ταλέντο της και αναγνωρίζοντας τις προοπτικές της, αποφασίζει να φροντίσει για την ανέλιξή της. Δείχνει υπομονή και κατανόηση στον ατίθασο χαρακτήρα της γιατί εκτός από το ταλέντο της πιστεύει και στην ακατέργαστη εσωτερική της αξία. Ξέρει να αγαπάει και να στηρίζει, είναι συντροφική και έχει μία ώριμη ισότιμη σχέση με τον Στάθη, όμως ο γάμος δεν είναι η προτεραιότητα της.Η Στεφανία Γουλιώτη υποδύεται τη Μάρθα: https://vm.tiktok.com/ZNdpdTCkH/Ο Στέλιος Ξανθουδάκης ενσαρκώνει τον Στάθη, που προέρχεται από πολύ καλή οικογένεια, έχει άριστη μόρφωση, πραγματική καλλιέργεια και αξίες. Είναι πολύ ερωτευμένος με τη Μάρθα, θαυμάζει το χαρακτήρα και το δυναμισμό της καθώς είναι απαλλαγμένος από τις αγκυλώσεις της πατριαρχίας. Αποφασίζει να τη βοηθήσει στο στόχο της με την Πολυξένη, αφού είναι άνθρωπος που έχει αρκετές γνωριμίες. Αναγνωρίζει κι εκείνος το ταλέντο και τις προοπτικές της Πολυξένης, είναι όμως πιο επιφυλακτικός λόγω του χαρακτήρα της. Πιστεύει ότι ο παρορμητισμός της και η άγνοια της αποτελούν επικίνδυνα στοιχεία για την πορεία της, και κατ΄ επέκταση αυτό επηρεάζει την προσωπική του σχέση με τη Μάρθα..Ο Στέλιος Ξανθουδάκης είναι ο Στάθης: https://vm.tiktok.com/ZNdpRFN59/«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!Πηγή: tvnea.com