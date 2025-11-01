Τον μήνα Νοέμβριο, όσον αφορά τις εμφανίσεις των πλανητών:



Ερμής: Σε κατώτερη σύνοδο (μπρΟστά από τον Ήλιο) στις 20/11, αθέατος.



Αφροδίτη: Πολύ χαμηλά στον πρωινό ανατολικό ουρανό με φαινόμενο μέγεθος -3,9, φαινόμενη διάμετρο 10′ ‘, φωτισμός δίσκου 98%)



Άρης: Πολύ κοντά στο Ήλιο, αθέατος



Δίας: Ορατός στους Διδύμους, ανατέλλει 21:19 στο μέσο του μήνα (φαινόμενο μέγεθος -2,4, φαινόμενη διάμετρος 42′ ′)



Κρόνος: Στον απογευματινό ουρανό, μεσουρανεί 20:25 στο μέσο του μήνα (Υδροχόος, φαινόμενο μέγεθος 1, φαινόμενη διάμετρος 19′ ‘, κλίση δακτυλίων 0,4ο)

Επιπλέον, στον νυχτερινό ουρανό του Νοεμβρίου μπορούμε να δούμε:

5/11: Μεγαλύτερη Πανσέληνος του έτους (φαινόμενη διάμετρος 33,37′)11/11: Μέγιστο βροχής διαττόντων «Βόρειες Ταυρίδες» στις 11-12/11 (μέγιστος ρυθμός περίπου 5 μετέωρα/ώρα)17/11: Μέγιστο βροχής διαττόντων «Λεοντίδες» (μέγιστος ρυθμός υπό ιδανικές συνθήκες περίπου 15 μετέωρα/ώρα)

πηγές: αστρονομικό ημερολόγιο 2025, εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκη – earthsky.org

tinanantsou.blogspot.gr